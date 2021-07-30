Aydıncık’ta 5 köy boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, sabah saatlerinde Aydıncık ile Gülnar arasında yer alan Pembecik Mahallesinde yoğun olarak yangınları devam ederken, her iki ilçe arasında kalan 5 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Aydıncık Pembecik'te yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, söndürme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan yeniden başlandı.

Aydıncık'ta patlıcan, yeşil ve kapya biber ile domates seralarının bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.