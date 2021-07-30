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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:17

Aydıncık’ta 5 köy boşaltıldı

KAMİL CÖMERTLER
Aydıncık’ta 5 köy boşaltıldı

Aydıncık'ta çıkan orman yangınları devam ederken, rüzgar nedeniyle ekipler yangınlara müdahalede güçlük çekiyor. Aydıncık’taki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, tedbir amacıyla 5 köy boşaltıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, sabah saatlerinde Aydıncık ile Gülnar arasında yer alan Pembecik Mahallesinde yoğun olarak yangınları devam ederken, her iki ilçe arasında kalan 5 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Aydıncık Pembecik'te yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlarken, söndürme çalışmalarına sabahın erken saatlerinde havadan yeniden başlandı.

Aydıncık'ta patlıcan, yeşil ve kapya biber ile domates seralarının bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Aydıncık’ta 5 köy boşaltıldı
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