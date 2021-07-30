Giriş Tarihi: 30.7.2021 22:40Son Güncelleme: 30.7.2021 22:54
Bakan Koca: Van ve Erzurum kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti." dedi.
Türkiye'de son günlerde artışa geçen vaka sayıları vatandaşları ve yetkilileri tedirgin etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı her açıklamada aşının önemine vurgu yaparken, artan aşılama çalışmaları haritaya da yansıdı.
2 İL KIRMIZI KATEGORİDEN, TURUNCU KATEGORİYE GEÇTİ
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti." ifadelerine yer verdi.
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Bakan Koca: Van ve Erzurum kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti