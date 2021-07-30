Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangal yapılmaya devam ediliyor

"DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ, ATEŞİMİZİ DE İYİ SÖNDÜRDÜK"



Ailesi ile Belgrad Ormanı'na gelen bir kişi "Öğlen gibi geldik, içeri girerken de sorduk, bir engel yok dediler geldik. Tabii etrafta 13 ilde yangın var, oldukça dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ateşimizi de iyi söndürdük. Gelip yasak olduğunu söyleyen olmadı. Mangal yapmadık, bir semaver yaktık, onu da kömürü boşaltıp, semaverdeki suyu ve elimizdeki suları dökerek söndürdük" dedi.