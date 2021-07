CHP yine şaşırtmadı! Yangın üzerinden bile algı operasyonu yapmaya çalıştılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri yangın söndürme uçakları konusunda algı operasyonu için düğmeye bastı. Bunun üzerine Türk Hava Kurumu (THK) yapılan açıklamada "Kurumumuz tarafından operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" denildi.



Türkiye'nin güney hattını küle çeviren orman yangınları ile birlikte yangın söndürme uçakları konusunda CHP'li yöneticiler açıklamalar yaparak algı operasyonunun düğmesine bastı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, "Ormanlarımız cayır cayır yanıyor ama söndürecek uçaklarımız yok. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 13 adet uçağı var. Kıbrıs'a 8 uçakla gideceğine yangın söndürme uçakları alsaydı" açıklamasının ardından Türk Hava Kurumu harekete geçerek iddialara açıklık getirdi. THK, bazı basın yayın organlarında başta Manavgat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarında THK'nin hava araçlarının kullanılmadığı iddialarına açıklamayla cevap verdi. THK'dan yapılan yazılı açıklamada THK'nin tüm yangınlara daha önceden olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş ihale kapsamında müdahale edildiği belirtildi.



Açıklamada "Kamu yararına çalışan kurumumuzun, gerçeğeaykırı şekilde hareket edilmesi ve kamuoyunun yanıltılması kabul edilemez bir durumdur. Milletimizi derinden üzen orman yangınlarıyla topyekün mücadele edilirken, asılsız iddialarda bulunanlar ağır vebal altındadır" denildi.



THK'dan yapılan açıklamanın devamında "Öte yandan, ciğerlerimiz yanarken daha önceden detaylı açıklama yapılmasına rağmen, (görev yapmayan ve yıllık maliyeti 11 milyonu bulan) pilotların işten çıkarılması hususundaki iddiaların ısrarla tekrarlanması en hafif deyimiyle kötü niyetlerin göstergesidir. Bununla birlikte teknisyenlerimiz de halen görevlerine devam etmektedir.



Şu anda Manavgat dahil ülkemizin çeşitli bölgelerinde, 3 adet Beriev BE -200 10 bin litre kapasiteli amfibik yangın söndürme uçağı, 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri, 2 adet genel maksat yangın söndürme CH-47 Chinook 7 bin 500 litre kapasiteli helikopterler, olmak üzere orman yangınlarına müdahale eden tüm araçlar içinde, kiralama yoluyla temin ettiğimiz ve halen kurumumuzca operasyonları yönetilen toplam 20 hava aracımız Manavgat'taki yangın dahil ülkemizin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.