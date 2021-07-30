CHP’li Başkanın egosu kamu zararına mal oluyor! İşte madde madde kamuya verilen zarar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 7 yıldır Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın Belediyeye ait dükkânlarda ekmek mücadelesi veren kiracılarıyla anlaşamaması Mudanya'ya pahalıya mal oldu. Var olan kiracıları çıkaran, ihaleleri iptal eden ve bu sayede mevcut işletme ve tesisleri kaderine terk eden Türkyılmaz'ın Mudanya'ya ve kamuya verdiği zarar Milyonları aştı.





Mudanya'da iki seçim dönemini 100'ün üzerinde hizmet ve proje sözüyle geçiren ancak 7 yıldır Mudanya'ya bir çivi dahi çakmayan CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz, kentte faaliyet gösteren ve vatandaşların faydalandığı çok sayıda işletme ve tesisi atıl hale getirdi. Haksız yere boşaltılan öğretmenevi, çöplüğe çevrilen kapalı pazaryeri, çürümeye bırakılan yüzme havuzu ve yelken kulübü, kaderine terk edilen ve madde bağımlılarının yuvası olan halı saha, boşaltılan çay bahçeleri ve Atatürk parkına izinsiz yaptığı kaçak binanın yıkımından kaynaklanan kamu zararı vatandaşlar tarafından da sorgulanmaya başlandı.





KAPALI PAZARYERİ VARKEN VATANDAŞA ÇİLE



Pazarcı esnafıyla anlaşamayan Hayri Türkyılmaz, kentte kullanılan kapalı pazar yerinin hukuka ve meclis kararına aykırı olarak kapattı. Pazaryeri aradan geçen zamanda çöp yığınlarıyla dolduruldu. Kapalı pazaryeri varken, Semt pazarının kar, yağmur, çamur ve güneş gibi olumsuz hava şartlarına rağmen açık alanda kurulması, Mudanyalıları çileden çıkardı. Tepkiler üzerine kente yeni bir pazaryeri yapmak isteyen Türkyılmaz, yeni Pazar yeri için belirlenen alanın yerini de üç kez değiştirdi ve halen kente yeni bir pazaryeri yapamadı.





ÖĞRETMENEVİ VE YÜZME HAVUZU ÇÜRÜYOR



Kentteki Öğretmenevini hiçbir haklı gerekçesi olmadığı halde tahliye eden Türkyılmaz, aradan yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen öğretmenevinde ne bir tadilat yapabildi ne de kiraya verdi. Belediyenin öğretmenevinden kira kaybı Binlerce Liraya mal oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya'ya kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunu da mahkeme kararıyla Belediyenin bünyesine katan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya'nın havuzu Mudanyalıların oldu" diyerek müjde vermişti. Ancak Türkyılmaz havuzu da şuana kadar kullanıma açmadı ve gençlerin yoğun olarak kullandıkları yelken kulübünü de kaparatak her iki tesisi de çürümeye terk etti.





BELEDİYENİN 7 YILLIK KİRA KAYBI VAR



Kentin en işlek bölgelerinden birinde ve PTT binası yanında bulunan halı saha, uzun yıllar kiracılar tarafından işletilmiş ve şehrin çocuk ve gençleri burada spor yapma imkanı bulmuştu. Ancak Hayir Türkyılmaz Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Halı saha işletmecileriyle anlaşamayarak tesisi boşalttırdı. 7 yıldır atıl vaziyette duran tesis madde bağımlılarının mekanı haline gelirken, Belediyenin bu tesisten 7 yıllık kira kaybı ise yine yüz inlerce Lirayı buldu.





GÖZ GÖRE GÖRE KAÇAK YAPI YAPTI



CHP'li Türkyılmaz, halka ve kamuya verdiği zararlar yetmezmiş gibi bir de Güzelyalı mahallesi Atatürk Parkı ikinci etabını kaçak olarak inşa etti. İnşaat harcanan binlerce liranın yanı sıra, kaçak olması nedeniyle bir süre sonra yıkılan binanın yıkımına da ayrıca para harcandı. Diğer yandan eski Meriç Çay Bahçesinin yüksek bedelle Bursa'dan bir firmaya kiralanması ve afaki kiradan dolayı randıman alınamayınca boşaltılmasıyla birlikte 2 yıldır bu yerden de kira kaybı yaşandı.





KAMU ZARARI MİLYONLARI BULDU



Hayri Türkyılmaz'ın egosu nedeniyle kimseyle anlaşamaması, belediye kiracılarıyla sürekli sorun yaşayıp mülkleri boşaltmasından kaynaklanan kira geliri kayıpları astronomik rakamlara ulaştı. Ayrıca Türkyılmaz'ın, kendisinden önce Mudanyalıların hizmetine sunulan ve vatandaşlar tarafından da sıkça kullanılan tesis ve işletmeleri kullanıma kapatıp kaderine terk etmesi, kamu zararını milyonluk boyutlara çıkardı.