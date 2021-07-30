Cumhuriyet'in 'İHA' yalanına Selçuk Bayraktar'dan sert cevap: Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, ya siz?

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmasını görmezden gelip BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.
Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA'ları da yangınla mücadelede yoğun olarak kullanıldı.
YANGINA RAĞMEN İHA YALANINA SARILDILAR
Buna rağmen bir kesim İHA'ların kullanımını görmeyip, Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet "Yangının çıktığı saatlerde İHA'lar neredeydi?" başlığını attı.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SERT CEVAP
Cumhuriyet Gazetesi'nin asparagas haberine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz... Şu anda 6 Bayraktar TB2 ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında. 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti. Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?" ifadelerini kullandı.