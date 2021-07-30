Cumhuriyet'in 'İHA' yalanına Selçuk Bayraktar'dan sert cevap: Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, ya siz?

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SERT CEVAP

Cumhuriyet Gazetesi'nin asparagas haberine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz... Şu anda 6 Bayraktar TB2 ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında. 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti. Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?" ifadelerini kullandı.