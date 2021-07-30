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Giriş Tarihi: 30.7.2021 19:28 Son Güncelleme: 30.7.2021 19:52

Cumhuriyet'in 'İHA' yalanına Selçuk Bayraktar'dan sert cevap: Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, ya siz?

Cumhuriyet'in 'İHA' yalanına Selçuk Bayraktar'dan sert cevap: Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, ya siz?

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'ların kullanılmasını görmezden gelen Cumhuriyet Gazetesi, "Yangının çıktığı saatlerde İHA'lar neredeydi?" başlıklı skandal haberi ile BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Cumhuriyet Gazetesi'nin asparagas haberine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Şu anda 6 Bayraktar TB2, ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında. Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarında insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmasını görmezden gelip BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı.

Dünya medyasının manşetlerinden düşürmediği Türk İHA'ları da yangınla mücadelede yoğun olarak kullanıldı.

YANGINA RAĞMEN İHA YALANINA SARILDILAR

Buna rağmen bir kesim İHA'ların kullanımını görmeyip, Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar'ı hedefe koydu. Cumhuriyet "Yangının çıktığı saatlerde İHA'lar neredeydi?" başlığını attı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SERT CEVAP

Cumhuriyet Gazetesi'nin asparagas haberine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Birileri yakmanın, biz korumanın derdindeyiz... Şu anda 6 Bayraktar TB2 ekibimizle birlikte 7/24 görevinin başında. 2020'de 345, son 60 günde ise 86 yangını henüz başlangıç aşamasında tespit etti. Biz ormanları korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ya siz?" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'in 'İHA' yalanına Selçuk Bayraktar'dan sert cevap: Biz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz, ya siz?
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