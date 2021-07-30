Fondaş medyaya ‘stajyer’ kılıfı

ABD
ve bazı Batı
ülkelerinin Türkiye
'de fonladığı kukla medya organları tek tek ifşa oluyor. İsveç
ve ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkan o sitelerden Bianet'in, son olarak 2007-2021 arasında toplamda 7 milyon 672 bin 448 ABD Doları fonlandığı tespit edilirken, bu miktarın 936 bin 330 ABD Dolarlık bölümünün (8 milyon TL) "stajyer gazeteci eğitimi" bahanesiyle verildiği belirlendi. İsveç IPS İletişim Vakfı
tarafından 'Bianet' adlı internet sitesine "gazetecilere bağımsız gazetecilik eğitimi" adı altında 2011'de 493 bin 127 ABD Doları, 2012'de 443 bin 203 ABD Doları hibede bulunduğu öğrenildi. IPS İletişim Vakfı'nın faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada "IPS İletişim Vakfı, kadın ve çocuklara odaklanarak haklar perspektifi hakkında bağımsız raporlama yapacak ve aynı zamanda ifade özgürlüğü hakkında rapor verecek. Örgüt ayrıca gazetecilere bağımsız gazetecilik eğitimi verecek" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz günlerde de gazeteci Ruşen Çakır
'ın sahibi olduğu Medyascope'un yabancı ülkelerden fonlandığı ortaya çıkmıştı. Sitenin 2017'de İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı
'ndan 59 bin 289 dolar
hibe aldığı ortaya çıkmıştı.