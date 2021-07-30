Hasan Cemal’in P24’üne İngiliz vakfından milyonlar akmış!

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'deki bazı medya ve sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce dolarlık hibe yaptığını açıklamış, listede Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 de yerini almıştı. Buna göre P24'ün Chrest Foundation Vakfı'ndan 124 bin 15 dolar aldığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından bazı medya kuruluşlarının farklı yabancı kuruluşlardan da fonlar aldığı öğrenilmişti.

HASAN CEMAL, İNGİLİZ VAKFINDAN 6 MİLYON 790 BİN 750 LİRALIK HİBE ALMIŞ

Bu medya kuruluşlarının hangi vakıflardan ne kadar hibe aldığına yönelik her geçen gün yeni bilgiler de ortaya çıkıyor. İngiltere merkezli Sigrid Rausing Vakfı'nın (SRT) internet sitesinde de Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün ne kadar hibe aldığının bilgilerine yer verildi. Sigrid Rausing Trust'un P24 ile ilgili hibe bilgileri ise şöyle:

Sigrid Rausing Trust'un internet sitesinde 2016 yılından itibaren P24'ün desteklendiği vurgulanırken, P24'ün 350 bin sterlin fon aldığı belirtiliyor. Vakfın mevcut hibesinin ise 1 Ocak 2018 yılından itibaren üç yıl için 225 bin sterlin olduğu ifade ediliyor. Bu rakamlar toplamda 575 bin sterlini bulunuyor. Güncel kur ile söz konusu para hesaplandığında verilen hibenin 6 milyon 790 bin 750 lira olduğu ortaya çıkıyor.

Sigrid Rausing Vakfı'nın "Hibe geçmişi" başlıklı bölümünde şu ifadeler yazıyor:

"SRT, Bağımsız Gazetecilik Platformu'nu 2016'dan beri destekliyor.

Bugüne kadar alınan toplam fon: 350 bin sterlin.

Mevcut hibe: 3 yıl için 225 bin sterlin

Hibe başlangıcı: 1 Ocak 2018"

İNGİLİZ VAKFI TÜRKİYE'DEKİ LGBT OLUŞUMUNU DA FONLUYOR

İngiltere'nin en büyük vakıflarından olduğu belirtilen Sigrid Rausing Trust'un kurucusu ise Granta dergisi ve Granta Books'un sahibi olan İsveçli Sigrid Rausing (59). Vakıf kuruluş amacının uluslararası insan haklarını desteklemek olduğunu belirtiyor. 10 ayrı programda fon desteği sunan vakıf, dünyadaki farklı ülkelerde farklı kuruluşlara fon veriyor. Vakfın internet sitesinde P24'ün dışında Türkiye'den 11 kuruluşa daha fon verildiği bilgisi yer alırken, LGBT oluşumuna verdiği fonlar dikkat çekiyor.

Sigrid Rausing Trust Başkanı Sigrid Rausing

İngiliz vakfı, 2006 yılında kurulan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'ne 2015 yılından itibaren 320 bin sterlin hibe verdiğini de açıklıyor.

Vakıftan hibe alan kuruluşlar ise şöyle:

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (385 bin sterlin) , Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (385 bin sterlin), İfade Özgürlüğü Derneği (475 sterlin), Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları – Sabancı Üniversitesi (594 sterlin) , Hakikati Adalet Hafıza Merkezi (890 bin sterlin) , Türkiye İnsan Hakları Vakfı (1 milyon sterlin), Kuzey Doğa (475 bin sterlin) , Doğa Derneği (80 bin sterlin), Akdeniz Koruma Derneği (90 bin sterlin) ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (435 bin sterlin)

P24'Ü BAŞKA HANGİ KURUMLAR FONLAMIŞTI?

SABAH'ta yer alan habere göre;

* İsveç Başkonsolosluğu: 198 bin lira

*Norveç Büyükelçiliği (2013-2014): 21 bin Euro

*Danimarka Kopenhag Merkezli Niras (2013-2014): 70 bin Euro

*İngiliz The Guardian Foundation (2013-2014): 37 bin İngiliz sterlini

*Ulusal Demokrasi Vakfı (NED), (2013-2014): 50 bin dolar