HDP'liler 'Oğlun gelirse eşek gibi anırırız' demişti! Evladına kavuşunca HDP binasına soğan astı

'ÇOCUKLARIMIZ DAĞDA İŞKENCEYE MARUZ KALMIŞLAR'

Oğlu Mustafa için eyleme başladığı 3 Eylül 2019'da, HDP'lilerin kendisine 'Senin oğlun gelirse, biz de kulağımıza soğan takıp eşek gibi anırırız' dediğini belirten Biçer, "Bakın soğanlar da benden olsun, sizin için getirdim. Eğer sizde gurur varsa bu soğanları kulağınıza takar eşek gibi anırırsınız. Siz çocuklarımıza öyle bir işkence ve zulüm yaptınız ki, bir deri bir kemik kalmışlar. Nerede insan hakları, nerede çocuk hakları? Çocuklarımız dağda işkenceye maruz kalmışlar. Biz evlatlarımızı kazandık. Diliyoruz ki, tüm anne ve babalar evlatlarına kavuşsun.