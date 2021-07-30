Manavgat’ta yangından etkilenen köye yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı

Antalya'da esnaf Uğur Polat, dün akşam arkadaşları Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz ile birlikte Manavgat'ta çıkan yangından etkilenen Tilkiler köyü sakinlerine pide, ayran, su gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıktı.