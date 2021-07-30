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SON DAKİKA HABERİ: Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. DHA'nın haberine göre; Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. Öte yandan, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını hızla büyüdü. 4 farklı noktadan çıkan yangın köylere, yerleşim alanlarına sıçradı. Yangında ikinci güne girilirken seferberlik ilan edildi, ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı. Kötü haberler Manavgat ile de sınırlı kalmadı. Osmaniye, Adana ve Mersin'den de yangın haberleri peş peşe geldi. Sabotaj kokan yangıların son halkasına Marmaris eklendi. İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri...

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Dün saat 12.00'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada başlayan yangın söndürülemedi. Yangın poyrazın etkisi ile yayıldı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangında köyler, mahalleler alevler arasında kaldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yine dün Osmaniye'de başlayan ve hızla yayılan yangında da alarm zilleri çalıyor. Havadan ve karadan müdahaleye rağmen yangın hala kontrol altına alınmış değil. Mersin ve Adana'da da benzer durumlar yaşanırken, son haber Muğla'nın tatilci akınına uğrayan ilçesi Marmaris'ten geldi. Oteller ve yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada çıkan yangın hızla yayıldı. Buradaki yangına da hava ve karadan müdahale başladı. Oteller ve evler tedbir amaçlı boşaltılıyor.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.