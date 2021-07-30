Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Dün saat 12.00'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada başlayan yangın söndürülemedi. Yangın poyrazın etkisi ile yayıldı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yangında köyler, mahalleler alevler arasında kaldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yine dün Osmaniye'de başlayan ve hızla yayılan yangında da alarm zilleri çalıyor. Havadan ve karadan müdahaleye rağmen yangın hala kontrol altına alınmış değil. Mersin ve Adana'da da benzer durumlar yaşanırken, son haber Muğla'nın tatilci akınına uğrayan ilçesi Marmaris'ten geldi. Oteller ve yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada çıkan yangın hızla yayıldı. Buradaki yangına da hava ve karadan müdahale başladı. Oteller ve evler tedbir amaçlı boşaltılıyor.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.
3 BAKANDAN ORTAK AÇIKLAMA
BAKAN PAKDEMİRLİ: 4 BİN PERSONELLE YANGINLARLA MÜCADELE EDİYORUZ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Adana, Osmaniye, Antalya (Manavgat, Akseki, Konyaaltı, Alanya) Kayseri (Yahyalı) bölgesinde yangın devam ediyor. Mersin'de devam eden yangında 202 hane boşaltılmıştır. Bununla beraber verilen karşı ateş sayesinde bu yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi.
BAKAN KURUM: TAŞINMA VE KİRA YARDIMI YAPILACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Devletin tüm imkanları seferber edilmiştir" dedi. Kurum, "vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımı yapacağız." sözlerini kullandı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEKİ YANGINLARI TAKİP EDİYORUZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın bu zor şartlarda yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin her yerindeki yangınları takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kurumlarımızın yöneticilerini de yönlendirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.
Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması!
ANTALYA TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINI
Antalya'nın Manavgat ilçesi tarihinin en büyük felaketini yaşıyor. Bundan tam 15 yıl önce 31 Temmuz günü de benzer bir felaket yaşayan Manavgat'ta tablo bu kez çok daha kötüye gidiyor. Vatandaşlar her şeyini bırakarak kaçmak zorunda kalırken, yangına havadan ve kadar müdahale sürüyor. Müdahaleye rağmen sert esen poyraz söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.
ALEVLERİN BOYU 30 METREYE ULAŞTI
Gece boyunca devam eden yangında alevlerin boyu saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgarında etkisi ile alevlerin boyu 40 metreye ulaştı. Vatandaşlar evlerini yanışını gözyaşları içinde seyretti. Gece boyunca 30'den fazla ev kül oldu. Jandarma bölgeye itfaiye ekipleri hariç kimseyi almadı. Yangın gece boyunca 60 kilometrelik bir alana yayıldı.
3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ,
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dün 82 yaşındaki bir vatandaş hayatını kaybetmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli acı haberleri duyurdu. Pakdemirli, "Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
BARAJDA MAHSUR KALAN 10 VATANDAŞIMIZ KURTARILDI
Bakan Pakdemirli durum değerlendirmesi yaptığı konuşmasında Oymapınar Barajı'ndaki bir restoranda 10 kişinin mahsur kaldığını, hayati tehlikelerinin olmadığını ifade etmişti. Pakdemirli, tüm helikopterlerin yangına müdahale ettiğini belirterek, AFAD'ın yoğun çaba sarf ettiğini, mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştığını belirtmişti. Sevindiren haberi Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit verdi. Yiğit, mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.
DEVLET HASTANESİ TEHLİKE ALTINDA: HASTALAR TEDBİREN NAKLEDİLDİ
Sarılar Mahallesi'nde büyüyerek genişleyen yangın, Manavgat Devlet Hastanesi'nin bulunduğu bölgeyi de tehdit etmeye başladı. Alevlerin yaklaşık 1 kilometre kadar yaklaştığı hastanede 10 entübe hastanın tedbir amaçlı tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Hastanede yatan hastalar Antalya merkez ve Alanya ilçesindeki hastanelere götürülmesi için çalışma başlatıldı. Hastaneye getirilen tam donanımlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesine çalışılıyor.
BAKAN KURUM MANAVGAT'A GİDİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının söndürülmesinin ardından ilçede 12 ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarını hızla neticelendireceklerini, yangından etkilenenlerin yaralarını bir an önce saracaklarını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medyadan Manavgat'taki yangına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Manavgat'ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız.
Kurum, Manavgat'a gidiyor...
Marmaris'teki dev yangın, havadan böyle görüntülendi | Video
MARMARİS'TE DE BÜYÜK YANGIN
Marmaris'te Armutalan Mahalesinde bir siteden çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler, İçmeler bölgesinde 27 Haziran'da çıkan ve yaklaşık 25 hektar ormanın kül olduğu alana kadar ulaştı.
Marmaris Armutalan Mahallesinde 13.05'te yangın çıktı. Alevlerin bir siteden çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün tüm ekipleri teyakkuza geçti. Kısa sürede yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Armuatalan Mahallesinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, 27 Haziran'da İçmeler bölgesinde çıkan bir orman işçisinin şehit olduğu, yaklaşık 25 hektar ormanlık alanın kül olduğu bölgeye kadar ulaştı.
OTELLER, DÜKKANLAR, YAZLIKLAR TEHLİKEDE
Yangının şehre yakın bir noktada olduğu ve alevlerin hızla ilerlediği belirtiliyor. Bu nedenle bazı oteller, dükkanlar ve evler tedbiren boşaltıldı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı Marmaris'teki yangın ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmalarına, gelen talep üzerine Deniz Kuvvetlerimize ait tanker, arazöz, keşif aracı ve personelin yanı sıra bir İHA ile destek sağlanmaktadır." denildi.
"30 ARAZÖZ, 5 HELİKOPTER, 1 UÇAKLA MÜDAHALE EDİYORUZ"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz." açıklamasını yaptı.
PAKDEMİRLİ'DEN BİR MARMARİS PAYLAŞIMI DAHA
Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir videoya da yer verdi. Pakdemirli, "Marmaris'te ormanın kahramanları Yeşil Vatan için havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı.
#Marmaris'te ormanın kahramanları #YeşilVatan için havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele ediyorlar. pic.twitter.com/dJwTiThsV6— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021
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AFAD SON DURUMU AÇIKLADI
AFAD yangınlardaki son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, "28 Temmuz 2021 tarihinde Adana'da 21 alanda orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlardan 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın meydana gelmiştir. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edilmektedir. Yangın an itibariyle herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlandı." denildi.
MANAVGAT'TA NELER OLDU?
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor. Yangını söndürme çalışmalarına,
BAKAN PAKDEMİRLİ: İŞİMİZİ ZORLAŞTIRAN UNSURLAR VAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında Manavgat'taki orman yangının kontrol altına alınamadığını belirterek "Fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor." dedi. Bakan Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının etkisini devam ettirdiğini söyledi.
AN İTİBARIYLA YARDIM BEKLEYEN KİMSE YOK
Pakdemirli, evlerinden tahliye edilen vatandaşlara ilişkin "Vatandaşlar genelde akrabalarına dağılmış durumdalar. Yani bir yerde kümelenmiş, Kızılay'ın AFAD'ın yardımını bekleyen bir vatandaş yok." ifadelerini kullandı.
YANAN ALAN 3-4 MİSLİNE ÇIKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR
Yangının etkili olduğu alanın arttığını belirten Pakdemirli, "Akşam saatlerinde 600 hektar demiştik. Bunun en az üç dört misline çıkacağını görüyoruz şimdiden." değerlendirmesinde bulundu.
MANAVGAT'TAKİ YANGINLAR NEDEN ÇIKTI?
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Pakdemirli, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturmalarını sürdürüyor, henüz netlik kazanan bir durum yok." dedi.
ÇOK SAYIDA PERSONEL VE ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR
Antalya'nın yanı sıra Adana ve Mersin'de de yangınların olduğunu belirten Pakdemirli, "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor." diye konuştu.
VATANDAŞLAR TABURCU OLDU
Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında dumandan etkilenen vatandaşlarının çoğunun taburcu olduğunu, hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ettiklerini bildirdi. Pakdemirli, yangın yönetim merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Manavgat'ın dışında Adana'da ve Mersin'de de yangınların olduğunu söyledi.
MAALESEF RÜZGAR DEVAM EDECEK
Mersin'de 4 mahallenin boşaltıldığını, yangının yaklaşık 1000 hektar kadar alanı etkilediğini aktaran Pakdemirli, "Maalesef ki 80 kilometre süratle esen, devam eden rüzgar var, öyle görülüyor ki yarın öğle saatlerine kadar devam edecek, öğle saatlerinden sonra da 60 kilometre süratle devam edecek." dedi.
Adana'daki yangını 186 arazöz, 744 personel, Mersin'deki yangınları 90 arazöz, 360 personel ve Manavgat'taki yangını 200 arazöz, 800 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Pakdemirli, çalışmaların karadan yürütüldüğünü bildirdi.
"Hastanedeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik"
Manavgat'taki yangında önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Yerleşim yerlerinin etrafını tutmamızdan dolayı dumanlık alanda henüz yangın tam anlamıyla kontrol altına alınamamış durumda. Zarar gören vatandaşlarımız, dumandan etkilenen vatandaşlarımız vardı, bunların çoğu taburcu olmakla beraber, hastanede yatan 5-6 vatandaşımızı da ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Genelde hastalar Kalemler Mahallesi'nden. Kalemler Mahallesi'ni de belli miktar risk alarak orayı da ziyaret ettik. Genel olarak tabii ki elbette birinci önceliğimiz can kaybımızın olmaması, şu ana kadar en azından teselli edici olarak."
SAHADA BİR İHTİYAÇ YOK, MÜDAHALE GÜCÜMÜZ MAKSİMUM DÜZEYDE
Yangın kontrol altına alındıktan sonra zarar tespitlerinin yapılacağını belirten Pakdemirli, tespitler yapıldıktan sonra vatandaşların yarasının sarılması yoluna gidileceğini kaydetti.
Bir gazetecinin bölgede herhangi bir ihtiyacın olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Pakdemirli, "Şu an sahada ne iaşe ne yemek ne su, ne de başka bir şeyle ilgili herhangi bir ihtiyaç yok. Burada evlerinden olan veya tahliye etmek zorunda kaldığımız evlerle alakalı da vatandaşlarımıza sunulan yurtlar ve kalış imkanlarının da yüzde 90'nından fazlasının reddedildiği, vatandaşımızın kendi imkanlarıyla kaldığını görüyoruz." yanıtını verdi.
Pakdemirli, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ile ilgili ölçümlerin, yangından birkaç hafta sonra çıkacağını bildirdi.
ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLDU
Çıkan yangınlarda evcil ve yabani olmak üzere çok sayıda canlının telef olduğu görüldü.
BAKAN KOCA: MANAVGAT'TA ÇIKAN YANGINDAN 62 KİŞİ ETKİLENDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manavgat'taki yangına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:
"Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun."
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya'da ve Osmaniye'de çıkan yangınlar ve Adana'da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan'da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.
Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı.
İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.
4 KÖY BOŞALTILDI
Sözcü Çelik, paylaşımının devamında, "Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.
Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı.
"Tüm canlarımızı korumalıyız"
Kozan'da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşerilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun" dedi.
KİLİS'TEKİ ORMAN YANGINI YENİDEN ALEVLENDİ
Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasında saat 14.00 sıralarında başlayan ve saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınan yangın, çıkan rüzgarın da etkisiyle yeniden yayılmaya başladı. Rüzgar nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevleri söndürme çalışmalarına Kilis'in yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki orman ekipleri ve belediyelere bağlı itfaiye ekipleri ile vatandaşlar ve Mehmetçik de destek veriyor.
YANGINI 2 ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI İDDİASI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.