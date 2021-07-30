Mansur Yavaş’ın TED’e devrettiği Kurtuluş Parkı protokolünde, inşaata izin veren gizli madde var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya'da 60 yıldır halkın nefes aldığı Kurtuluş Parkı'nı Türk Eğitim Derneği Üniversitesi'ne (TED) vermişti.
Yavaş'ın, TED Üniversitesi ile doğal SİT alanı olan Kurtuluş Parkı'nda tadilatının önünü açan protokol yaptığı ortaya çıktı. Kurtuluş Parkı'nın yeniden işlevlendirilmesi için imzalanan protokolle parkın kullanımı 10 yıl süre ile TED Üniversitesi'ne bırakılmıştı.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13. ve 14. maddesine aykırı olduğu ifade edilen protokolün 3. maddesinde ilginç bir detay yer alıyor. Söz konusu maddede, "İşbu protokolde yer almayan hususlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile ek protokoller yapılabilecektir" deniliyor.
Söz konusu maddeyle parktaki mevcut yapılarda uygulanacak tadilatların parkın yeşil dokusuna zarar verebileceği ve yeni inşaat alanlarına
zemin hazırlayabileceği belirtiliyor. Protokolün 13. maddesinde ise "Gizlilik" koşulu yer alıyor.
Söz konusu maddede "Taraflar, işbu protokol süresinin içerisinde ve sonrasında, birbirleri ve proje ile ilgili kamuya açık olmayan bilgi ve belgeleri tarafların yazılı iznini almaksınız üçüncü kişilerle paylaşılamaz" deniliyor.
Söz konusu maddede yer alan koşul kuşku uyandırırken protokolün yasaya uygun olmadığı da iddialar arasında.