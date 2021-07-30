Mansur Yavaş’ın TED’e devrettiği Kurtuluş Parkı protokolünde, inşaata izin veren gizli madde var

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13. ve 14. maddesine aykırı olduğu ifade edilen protokolün 3. maddesinde ilginç bir detay yer alıyor. Söz konusu maddede, "İşbu protokolde yer almayan hususlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde tarafların karşılıklı mutabakatı ile ek protokoller yapılabilecektir" deniliyor.