Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 30.7.2021 16:41 Son Güncelleme: 30.7.2021 16:41

Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı

İHA
Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı

Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı.

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı.

Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı.

Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA