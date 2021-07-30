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Giriş Tarihi: 30.7.2021 20:12

Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

İHA
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Sn. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğunu ifade etti.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
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