Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, Sn. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği, Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğunu ifade etti.