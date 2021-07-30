Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Türkyılmaz'dan 'söndürme' çalışmaları açıklaması

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, beraberinde Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Genel Başkanı Hüseyin Türkyılmaz, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Tarımsal Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Mehmet Taşan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Hasan Türkyılmaz, son üç günde ülke genelinde 71 orman yangını meydana geldiğini belirterek, "Bu yangınlara müdahalede 9 insansız hava aracı, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 608 arazöz ve 5 bine yakın personelimiz canla, başla görev yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tüm imkanları seferber ederek, yangınlardan 57'sini kontrol altına almıştır" dedi.



"HELİKOPTER, YANGIN MAHALLİNE BİR SAATTE 20 TON SU ATABİLİYOR"

Türkyılmaz, yangınlara müdahale konusunda 'uçak' iddialarının sıkça karşılarına çıktığını, bunun yanlış bilgiden kaynaklandığını söyledi. Helikopterin ya da uçağın teknik açıdan, olumlu ya da olumsuz yönlerinin bulunduğunu belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu: "Uçaklar sadece havaalanından, denizlerden, göllerden ve büyük barajlarından su alabilir. Helikopterler ise her türlü su kaynağından su alımı yaparak daha hızlı ve manevra kabiliyeti açıdan da daha rahat hareket ederek yangınlara müdahale edilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınlara helikopterlerle hızlı bir şekilde müdahale etmek için orman alanları içerisinde 3 bin 600 adet yangın su havuzu ve göletleri oluşturulmuştur. Bunlardan kara araçları ile birlikte sadece helikopterler su alabilmektedir. Helikopter, yangın mahalline bir saatte 20 ton su atabiliyorken, aynı şekildeki bir yangına 1 saatte bir uçak en fazla 8 ton su atabilmektedir. Oluşturulan orman yangınlarına müdahale eden uçakların daha verimli kullanılabileceği algısı doğru değildir."