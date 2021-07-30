Son Dakika 30 Temmuz koronavirüs tablosu duyuruluyor! 30 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya çapında etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili ülkemizdeki güncel son durum verileri 30 Temmuz koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.
Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden duyurulması beklenen 30 Temmuz koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından 30 Temmuz koronavirüs son durum verileri açıklandığında burada olacak…
VAKA SAYISI: 22 bin 161
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463
VAKA SAYISI: 22 bin 291
VEFAT SAYISI: 76
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197
VAKA SAYISI: 19 bin 761
VEFAT SAYISI: 51
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108
VAKA SAYISI: 16 bin 809
VEFAT SAYISI: 63
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585
VAKA SAYISI: 14 bin 230
VEFAT SAYISI: 55
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211