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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 30 Temmuz koronavirüs tablosu duyuruluyor! 30 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 30.7.2021 18:51 Son Güncelleme: 30.7.2021 18:51

Son Dakika 30 Temmuz koronavirüs tablosu duyuruluyor! 30 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 30 Temmuz koronavirüs tablosu duyuruluyor! 30 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

30 Temmuz koronavirüs tablosu detayları merak konusu oluyor. 1 yıldan uzun süredir ülkemizde etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili en son Türkiye corona virüs tablosu detaylarına göre bugünkü corona virüsü testi yaptıranlar arasından 22 bin 161 kişi pozitif sonuç çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Öte taraftan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları için 30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırmalar yapılıyor. 30 Temmuz koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı bilgileri.

Dünya çapında etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili ülkemizdeki güncel son durum verileri 30 Temmuz koronavirüs tablosu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. En son Türkiye corona virüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 30 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

30 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden duyurulması beklenen 30 Temmuz koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından 30 Temmuz koronavirüs son durum verileri açıklandığında burada olacak…

29 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 161

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463

28 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 291

VEFAT SAYISI: 76

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197


27 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 761

VEFAT SAYISI: 51

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 108

26 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 16 bin 809

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 585

25 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 230

VEFAT SAYISI: 55

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211

24 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 12 bin 381

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383

23 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 094

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215

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Son Dakika 30 Temmuz koronavirüs tablosu duyuruluyor! 30 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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