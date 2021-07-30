SON DAKİKA: 4 bakandan yangınlarla ilgili flaş açıklamalar! 'THK uçakları' sorusuna yanıt: Uçabilecek kapasitede değil

"THK UÇAKLARI UÇABİLECEK KAPASİTEDE DEĞİL"

Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili soruya, "Burada devletin tüm kurumları var. Maalesef bu konuyu istismar etmeye çalışıp uçaklar üzerinden bir şey söylebilir miyiz diyorlar. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış. Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor." dedi.

Pakdemirli'nin açıklamaları:

"AKTİF TÜM YANGINLARDA İYİYE GİDİŞ VAR"

Aktif olan tüm yangınlarda iyiye doğru gidiş var. Yangınların 57'si kontrol altına alındı. Aktif yangınlar Adana, Osmaniye, Antalya. Bu bölgede Hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de iyiye gidiş var. Kayseri ve Muğla'da da iyiye gidiş var. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerinde şu anda tehdit yok. Tüm yangınlara 3 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerinde personel ile mücadelelerimize devam ediyoruz. 3 Antalya'da, 1 Muğla'da kayıplarımız var. Bugünler son derece hassas günler.

Bakanlardan orman yangınları ile ilgili son dakika açıklaması!

Temmuzdaki yangınlarla alakalı genel bilgi vermek istiyorum. Kanada'da temmuzda 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. Rusya'da temmuzda 1 milyon hektarın üzerinde alan yandı. Amerika'da temmuzda 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hatırlıyoruz, vurulan hayvanları hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle, batı medeniyeti ile alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası yok. Bu anlamda ben orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu noktada dünyanın en başarılı birkaç teşkilatındanız.

İmara açılma söylentiler var. Anayasa'nın maddesi, imara konu edilemez, orman alanları daraltılamaz der. Turizmle ilgili tesis yapılacaksa, zaten 40 yıldır, Özal'dan beri bunun şekilleri bellidir. Bunu da istismar etmeyelim. Telef olan hayvanlarımız var. İmha gerekiyor. Tarım Sigortaları bölgede, 1300 sera, 1600 hayvan sigortalı. Zarar görev vatandaşlarımıza kredi borçları, TARSİM borçları etelemesini sağlıyor olacağız. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece üzüntü verici. 15 TIR kadar yem dağıtımı söz konusu olacak. Bunları da bugün, yarın vatandaşlarımıza dağıtıyor olacağız. Teknik personellerle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bugünler birlik ve beraberliğimizi koruma günüdür. Morali yükseltme günüdür. Orman teşkilatımız ordudan ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurumdur.

Yangınların sebebi ile spekülasyonlar dolaşıyor. Şu an için sebebiyle ilgili başından beri söylediğim şeyin aynısını tekrar ederecek devam edeceğim. Adli merciler araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığı anda gerekli açıklama yapılır.

"YANAN ALANLARDA İLK YAĞMURLARLA BİRLİKTE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK"

Yanan alanlarda ilk yağmurlarla birlikte ağaçlandırma yapılacak. Bu da ekim sonları kasım başlarına denk gelir. Geleğece Nefes Kampanyası devamı kapsamında, vatandaşlarımızdan da bağış talebi geliyor. Talepleri orada karşılamamız mümkün olabilir. Vatandaşlarımızdan ricam, resmi açıklamalara itibar etmeleri.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Bir taraftan yangın söndürme çalışması diğer taraftan yardım çalışmasını yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yangından etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Yangından 42 mahalle etkilendi. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle kısmen etkilendi. Tüm mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi kurduk. Yangın söndürme kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli. Sahada tespit çalışmaları sürüyor. Tüm ihtiyaçları karşılayacağız, yaraları saracağız. Ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm zararlarını gidereceğiz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri yarından itibaren Ziraat Bankası ile başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8.5 milyon TL aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon TL, AFAD'ımız 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon TL aktardı.

"18 BİN ABONEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR"

18 bin aboneye elektrik verilemiyor şu anda. Bu mahallelerimize ve abonelerimize en hızlı şekilde elektrik verilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz.

Valiliğimiz bir hesap açacak. Milletimiz cömerttir, gerekli desteği her zaman yapar. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimiz ile temasa geçebilirler.

Kurum'un açıklamaları:

Çok büyük bir travma var. Vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendiler. Biz de devletin tüm kurumları ile birlikte seferberlik ruhu ile, Bakanlarımızla, vekillerimizle, belediyelerimizle, vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere, AFAD, OGM, Kızılay, Jandarma, EGM, tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Söndürme işlemleri devam ederken, diğer taraftan defterdarlık, bakanlık ekiplerince tüm hasar tespitleri, zarar ziyan tespitlerini yapıyoruz.

"2300 YAPI YANGINDAN ETKİLENDİ"

Dün Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamış 27 mahallemizi yoğun şekilde etkilemişti. 27 mahalle boşaltıldı. Manavgat doğu kısmında 300 yapı tespit ettik. Tamamı değil, kısmi etkilenme söz konusu. Manavgat'ın batı kısmında da yaklaşık 2000 yapı var. Toplamda 2300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. Çalışmalar yürütülüyor. 252 bina incelendi. Bu binalar teknik ekiplerimizce inceleniyor. Yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Taşınma yardımlarını, eşya yardımlarını veriyor olacağız. Hızlı bir şekilde konut inşası gerçekleştirmiş olacağız. Evrenseki'de bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Bir camimiz az hasarlı tespit edildi. Konutların inşasına en geç bir ayda başlayacağız.

Karaismailoğlu'nun açıklamaları:

Bölgelerde topyekün seferberlik var. Ekiplerimiz mücadele içerisindeler. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Mobil baz istasyonları bölgede aktif haldeler.