AFAD’dan ülke genelinde devam eden yangınlara ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelindeki ormanlarla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada çıkan orman yangınlarına, 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildiği belirtilerek, "Yangından 13 mahalle (Seki, Kalemler, Dikmen, Bucakşeyhler, Oymapınar, Tilkiler, Evrenleryavşı, Saraçlı, Aşağıışıklar, Hocalı, Gebece, Hocalar, Çardak) yoğun olarak etkilenmiş ve tahliye edilmiştir. 22 mahalle ise (Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Yavrudoğan, Çeltikçi, Ulukapı, Uzunkale, Taşkesiği, Güzelyalı, Belenobası, Hacıali, Karaöz, Sülek, Salkımevler, Demirciler, Karavca, Çayyazı, Yukarıışıklar, Yeniköy, Sarılar, Yaylaalan, Şişeler) ise kısmi olarak etkilenmiştir" denildi.

Yangında, 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır olmak üzere 271 kişinin ise yangından etkilendiği kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 30 ambulans, 12 UMKE ve 1 mobil komuta aracı ile 136 sağlık personelinin sevk edildiği belirtilerek, Manavgat Devlet Hastanesinde kısmi tahliye gerçekleştirildiği, 10 yoğun bakım hastasının başka hastanelere nakledildiği bilgisi paylaşıldı.



Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir AFAD il müdürlüklerinden bölgeye 48 personel görevlendirildiği, ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Samsun illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 230 personel, 17 arazöz, 42 itfaiye aracı, 13 su tankeri ve 1 öncü aracın bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evlerin tahliye edildiği, yangından 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 22 muz serası, 15 sebze serası, 360 arı kovanı ve 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğü kaydedildi.

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladığı, Manavgat Merkez'de bulunan KYK yurdunda 73 afetzedenin barındırıldığı kaydedildi.



Diğer yandan, Türk Kızılay'ı tarafından, 91 personel ile birlikte 4 tır ve 4 ikram aracı görevlendirilerek, 4 bin 250 öğün/kişi sıcak yemek, 6 bin 920 içecek ve bin 900 kumanya dağıtıldı. Yangın nedeniyle 35 mahallede enerji kesintisi meydana geldiği, 12 mahalleye tedbir amaçlı olarak elektrik verilemediği belirtildi.



MERSİN ORMAN YANGINI

Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınına 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale edildiği belirtilerek, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgiler yer aldı:



"Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 14 personel ve 5 araç bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 5 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 3 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Afyonkarahisar'dan yapılan çalışmalara destek vermek üzere personel, araç ve ekipman yönlendirilmiştir. SAKOM'dan alınan bilgilere göre; yangından 34 vatandaşımız etkilenmiş olup, 19 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 86 sağlık personeli ile 27 ambulans görevlendirilmiştir. Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşagı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şuan için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 668, Bozyazı'da 60 ve Silifke'de 762 kişilik olmak üzere toplamda bin 625 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Aydıncık'ta 35, Silifke'de 306 olmak üzere toplam 341 vatandaşımıza barınma imkanı sağlanmaktadır."



Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 14 personel ve 7 aracın görevlendirildiği, yangınlar nedeni ile 272 trafoda elektrik kesintisinin meydana geldiği kaydedildi.

Ayrıca, bölgede, Türk Kızılay'ı tarafından 100 kişilik kumanya dağıtıldığı, 800 kumanyanın alana sevk edildiği belirtildi.

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 personelin de görevlendirilerek saha ziyaretleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

OSMANİYE ORMAN YANGINI

Osmaniye ili Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde meydana gelen iki ayrı orman yangınına, 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı.



Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 personel ve 1 aracın bölgede görevlendirildiği belirtilerek, yapılan çalışmalara ilişkin şunlar söylendi:

"AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır ve Kırıkkale valiliklerinden bölgeye 58 personel ile 13 su tankeri, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 iş makinası, 1 tır, 1 kamyon, 1 öncü ve 1 4x4 araç sevk edilmiştir. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.



Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şuan için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edilmiştir. Aslantaş Gençlik Kampı'nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirilmiştir."



ADANA ORMAN YANGINI

Adana'da 21 alanda meydana gelen orman yangınlarına 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edildiği, söndürme çalışmalarının Aladağ, Kozan ve Kadirli bölgelerinde sürdürüldüğü belirtildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; meydana gelen yangından 10 vatandaş etkilendi, 8 vatandaşın tedavisi ise devam ediyor.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'ndan 27 personel ile 8 ambulans ve 1 UMKE aracının bölgeye sevk edildiği, Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 18 personel ve 4 aracın bölgede görevlendirildiği belirtildi.



Yapılan bilgilendirmeye göre; Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Gökgöz, Kuytucak ve Velicanlı mahallelerinden 2 bin 705, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinden ise 617 olmak üzere toplam 3 bin 322 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi. Kozan Kızlarsekisi mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaş kurtarıldı.



MARMARİS ORMAN YANGINI

Muğla ili Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahalleleri, Milas ilçesi Kuyucak mahallesi ve Köyceğiz Asartepe bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin ise yaralandığı belirtilirken, 35 kişinin tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.



Yangın sonrası barınma ihtiyaçlarına ilişkin yapılan çalışmalar ise şöyle:

"Barınma amacıyla Menteşe ilçesinde 2 bin, Milas ilçesinde 168 ve Marmaris ilçesinde 25 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Osmaniye mahallesi 160 hane olarak Orhaniye mahallesine, Bayır mahallesi 300 hane olarak Selimiye mahallesine tahliye edilmiştir."

Ayrıca, Muğla il genelinde meydana gelen yangınlar nedeni ile 56 trafoda elektrik kesintisinin meydana geldiği kaydedildi.



Marmaris Armutalan, İçmeler mahallelerindeki yangına; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, 112 ve STK'lardan toplam 374 personel, 5 helikopter, 41 arazöz, 15 su tankeri, 8 iş makinası, 15 ambulans, 3 araç ve 15 UMKE ekibi ile müdahale edildiği belirtildi.

Ayrıca, İstanbul Büyükşehir ve Zeytinburnu itfaiyelerinden 114 personel ve 19 aracın sevk edildiği, Denizli Büyükşehir itfaiyeden 1 arazöz, 1 su tankeri, 112'den 9 personel ve 3 ambulansın bölgeye sevk edildiği kaydedildi.



Yapılan açıklamada, Marmaris İçmeler bölgesinde, yangın başlamadan önce ormanlık alana giren 5 vatandaşın UMKE ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden alındıkları, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.