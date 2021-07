Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Bunların hepsi ekolojik terördür

"BUNLARIN HEPSİ EKOLOJİK TERÖRDÜR"

Çelik, ilk aşamada yangınların söndürülmesinin esas olduğunu, daha sonra da derhal yaraların sarılması için gereken adımların atılacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yangınlar söndüğü andan itibaren yaraların sarılması için ihtiyaç duyulan kaynaklar bakanlıklarımız tarafından seferber edilmiş durumda. Biraz evvel hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı da dinledik, bizzat onun takibiyle, talimatlarıyla bütün kurumlar büyük bir seferberlik içerisinde inşallah bu yaraları çok hızlı şekilde saracaklar. Tabii bazı çeşitli haberler sosyal medyada, başka yerlerde çıkıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Her ilde valiliklerimizin yaptığı resmi açıklamaları, yönlendirmeleri takip etmek lazım. İster ihmal olsun, ister kasıt olsun, ister çeşitli zamanlarda gördüğümüz terör eylemleri gibi şeyler söz konusu olsun, bunların hepsi ekolojik terördür. İnsana, hayvana, bitki ve canlara zarar veren her şey insan hayatına da kasteder, bütün doğaya da kasteder, bunların hepsi ekolojik terör muamelesi görür. Tabii şimdi terör örgütleri bu işin içinde midir değil midir, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bütün soruşturmaları güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bu soruşturmaların neticesi olarak ortaya çıkan her şey açık şekilde vatandaşlarımızla paylaşılır ve gereği muhakkak suretle yapılır."