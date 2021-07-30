Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten orman yangınlarıyla ilgili açıklama: Bunların hepsi ekolojik terördür

"KOZAN'DAKİ YANGIN BELLİ ORANDA KONTROL ALTINDA"

Ömer Çelik, halen rüzgara ve başka etkenlere bağlı olarak risklerin devam ettiğini vurguladı.

İlk işin, yangının sürdüğü ve tehlike arz ettiği yerlerde söndürme çalışmaları olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Hemen anında hasar tespiti zaten yapılır ve arkasından da bu yaraların güçlü şekilde sarılması gerçekleştirilir. Bu hem canlarımızın kaybı hem milletimizin zenginliklerinin kaybı, varlıklarının kaybı. Hepimiz için üzüntü verici ama şu anda önceliğimiz yangının söndürülmesi ve arkasından da hemen hasar tespitlerinin yapılıp yaraların sarılması şeklinde olacaktır. Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. O bölgelerde de arkadaşlarımız gereken çalışmaları yapıyor. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor. Oradaki çalışmalar yakın bir şekilde takip ediliyor. Geçmiş senelerde de yangın, bölgemize büyük zarar vermişti. Yangının söndürülmesinin akabinde çalışmalar yapılmıştı."

Çelik, yangın bölgesinde hızlı kararlar alındığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vali Bey ilk başta daha anlık olarak bölgelerin tahliyesiyle ilgili hızlı karar alması, bir can kaybının olmasının önüne geçti. Tabii vatandaşlarımızın bazıları, hızlı bir şekilde buralar tahliye edildiği için eşyalarıyla ilgili sıkıntı yaşadıklarını bize ifade ediyor. Hepsinin değerlendirmelerine saygı duyuyoruz ama bu hızlı kararlar, canları korumak içindir. Hiç kimsenin hayatına, herhangi bir riskin ortaya çıkmaması içindir."