Son dakika: Emniyet ve Jandarma yangınları araştırmak için özel ekip kurdu

TERÖR VE SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak.

Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.