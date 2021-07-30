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Giriş Tarihi: 30.7.2021 11:10 Son Güncelleme: 30.7.2021 11:33

Son dakika: Emniyet ve Jandarma yangınları araştırmak için özel ekip kurdu

DHA
Son dakika: Emniyet ve Jandarma yangınları araştırmak için özel ekip kurdu

Son dakika bilgisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma  Genel Komutanlığı  bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

Son dakika haberi... Türkiye'nin güneyinden gelen yangın haberleri ciğerlerimiz yaktı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

TERÖR VE SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak.

Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.

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Son dakika: Emniyet ve Jandarma yangınları araştırmak için özel ekip kurdu
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