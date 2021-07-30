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Giriş Tarihi: 30.7.2021 11:47

Kavala dosyası Çarşı davası ile birleşti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kavala dosyası Çarşı davası ile birleşti

Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat eden Osman Kavala’nın yargılandığı dava, Gezi olaylarına karışan Çarşı grubu davası ile birleşti. İlk yargılamada beraat eden Kavala, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanıyordu.

Osman Kavala ve tiyatrocu Mehmet Ali Alabora'nın da yer aldığı Gezi Parkı Davası beraatla bitmesine rağmen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Kararda Gezi Parkı ile Çarşı davaları arasında bağlantı olduğu vurgulanmıştı.

Bu arada, beraatle sonuçlanan Çarşı Grubu Davası'ndaki karar da Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmuş ve iki yargılamanın birleştirilmesi istenmişti. Gezi Parkı Davası'nı yeniden görmeye başlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran'da toplandı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Heyet, Çarşı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Davanın mahkemeniz dosyasında birleştirilmesi muvafakat edilip edilmeyeceği" soruldu. Mahkeme heyeti, 28 Temmuz'da dosyaların birleştirilmesine karar verdi.

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Kavala dosyası Çarşı davası ile birleşti
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