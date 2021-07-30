Kavala dosyası Çarşı davası ile birleşti

Osman Kavala ve tiyatrocu Mehmet Ali Alabora'nın da yer aldığı Gezi Parkı Davası beraatla bitmesine rağmen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Kararda Gezi Parkı ile Çarşı davaları arasında bağlantı olduğu vurgulanmıştı.

Bu arada, beraatle sonuçlanan Çarşı Grubu Davası'ndaki karar da Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmuş ve iki yargılamanın birleştirilmesi istenmişti. Gezi Parkı Davası'nı yeniden görmeye başlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran'da toplandı.

DOSYALAR BİRLEŞTİ

Heyet, Çarşı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Davanın mahkemeniz dosyasında birleştirilmesi muvafakat edilip edilmeyeceği" soruldu. Mahkeme heyeti, 28 Temmuz'da dosyaların birleştirilmesine karar verdi.