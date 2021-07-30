Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Öte yandan polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için bölgede inceleme başlattı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
HUSUMET 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR
İki aile arasında yaşanan kavganın ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Kavga nedeniyle iki aile davalık olurken, Yaşar Dedeoğulları'nın geçmiş dönemde verdiği ifadede, "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını" söylediği öğrenildi.