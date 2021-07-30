Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti

HUSUMET 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

İki aile arasında yaşanan kavganın ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Kavga nedeniyle iki aile davalık olurken, Yaşar Dedeoğulları'nın geçmiş dönemde verdiği ifadede, "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını" söylediği öğrenildi.