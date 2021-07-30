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Giriş Tarihi: 30.7.2021 19:12 Son Güncelleme: 30.7.2021 20:27

Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Konya’nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak ta bulunan bir ikamette düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü kadın, 4'ü erkek olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan katliamın 10 yıl öncesi yaşanan kedi kavgasına dayandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Son dakika haberi... Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan polis ekipleri de şüphelilerin yakalanması için bölgede inceleme başlattı. Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu.

HUSUMET 10 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

İki aile arasında yaşanan kavganın ise 10 yıl öncesine dayanıyor. Kavga nedeniyle iki aile davalık olurken, Yaşar Dedeoğulları'nın geçmiş dönemde verdiği ifadede, "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını" söylediği öğrenildi.

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Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti
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