Son dakika: Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı

Mardin-Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi. Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubun adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.