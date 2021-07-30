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Giriş Tarihi: 30.7.2021 11:28 Son Güncelleme: 30.7.2021 11:29

Son dakika: Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika: Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika bilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.

Son dakika haberleri... Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü üyesi, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı

Mardin-Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi. Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubun adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Son dakika: Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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