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Giriş Tarihi: 30.7.2021 19:19

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 6 uçak ve 45 helikopter görevde!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 6 uçak ve 45 helikopter görevde!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 24 şehirde 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı tabloyla açıklayarak, “Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1.080 arazöz, 55 iş makinası, 4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor” dedi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlarla ilgili bilgilerin yer aldığı tabloyu sosyal medyadan paylaştı. Bu tabloya göre; 24 şehirde 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği belirtildi.

6 UÇAK VE 45 HELİKOPTER GÖREVDE!

Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede uçak ve helikopter sayısının da arttığını açıklayarak sosyal medya hesabından, "Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1.080 arazöz, 55 iş makinası, 4.000'in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 6 uçak ve 45 helikopter görevde!
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