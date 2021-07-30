Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 6 uçak ve 45 helikopter görevde!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlarla ilgili bilgilerin yer aldığı tabloyu sosyal medyadan paylaştı. Bu tabloya göre; 24 şehirde 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği belirtildi.
6 UÇAK VE 45 HELİKOPTER GÖREVDE!
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede uçak ve helikopter sayısının da arttığını açıklayarak sosyal medya hesabından, "Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1.080 arazöz, 55 iş makinası, 4.000'in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.