Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: 6 uçak ve 45 helikopter görevde!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlarla ilgili bilgilerin yer aldığı tabloyu sosyal medyadan paylaştı. Bu tabloya göre; 24 şehirde 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği belirtildi.