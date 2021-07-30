Türkiye tek yürek! Ormanlara ağaç dikilmesi için kampanya başladı

EMİR YÜCEL/SABAH

Türkiye'nin yüreğini kavuran orman yangınları tüm ülkeyi birbirine kenetledi.



Ormanlara ağaç dikilmesi için kampanya başladı. Aralarında siyasiler, belediyeler, sanatçılar, sporcular ve sanatçıların da olduğu birçok kişi ve kurum ormanlarımızda ağaç dikilmesine yönelik kampanyaya destek verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Gün birlik olma günü. Yanan ormanlarımız yerine daha çok ağaç dikecek, bu ülkenin dört bir yanını yemyeşil yapacağız. Karanlık emelleri uğruna dünyanın geleceğini yok etmek için çalışanlara izin vermeyecek, ilk etapta 5 bin fidan ile biz de destekte bulunacağız."

NATA Holding: "NATA Holding olarak meydana gelen yangın felaketi için mücadeleye hazırız! Alevlerin rengini yeşile döndürmek ve geleceğimize nefes olmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile iletişime geçip, derhal 100.000 adet fidanı yangın bölgelerimize göndererek doğaya can vermeye gayret edeceğiz."



İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı avukat Yasin Şamlı: "Vatanımızın topraklarına, İstanbul 2 Nolu Barosu olarak nefes oluyoruz. 10.000 adet fidanı vatanımıza armağan ediyoruz. Ülkemizi yangın yerine çevirmeye çalışan, milletimizin geleceğine kasteden teröristlere ve azmettiricilerine karşı milletimizin hakkını sonuna kadar savunacağız"



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Nevşehir Belediyesi: "Biz biriz ve büyük bir aileyiz... Ülkemizi tekrardan yemyeşil hale getireceğiz. Nevşehir Belediyesi olarak yemyeşil yarınlar için, 20 bin adet adet fidan bağış yapıyoruz"

Sivas Belediyesi: "Yarınlarımıza nefes olalım. Yanan ormanlarımızın yerine daha çok ağaç dikerek ülkemizin dört bir tarafını yemyeşil yapalım. Sivas Belediyesi olarak yanan ağaçlarımızın yerine dikmek üzere 10 bin fidan bağışında bulunuyoruz."

Tokat Belediyesi: "Yurdumuzun çeşitli yerlerinde çıkan yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için bizler de 10 bin fidan fidan bağışlamaya hazırız"

Gümüşhane Belediyesi: "Biz de Gümüşhane Belediyesi olarak küllerimizden doğup o güzel yerleri tekrar yeşillendirmek adına 5 bin fidan bağışlıyoruz"

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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı: "Yurt edindiği toprağa 'ana' diyen bir millet olarak her bakımdan kayıplarımızı telafi edecek, yanan alanlarımızı fidanlarla donatacağız. Biz de varız ve Bağcılar Belediyesi olarak 20 bin fidan bağışlıyoruz. Yeşil vatanımız için birlik vakti"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Bir fidan, bir nefes, bir hayat. Yarınlarımıza nefes olmak için ; gün birlik olma günü. Bahçelievler Belediyesi olarak 10 bin fidanla ciğerlerimize nefes olmak için desteğe hazırız."



Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: "Bu cennet vatan bizim. Şimdi ormanlarımızı yeniden yeşertmek için bir olma, ülkemizin akciğerlerine can olma vakti! Bayrampaşa Belediyesi olarak biz de varız, fidan kampanyasına 5 Bin fidan bağışında bulunuyoruz."

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Ciğerimiz yandı ama hep yaptığımız gibi yine el ele vererek yaralarımızı saracağız. Bu cennet vatana nefes olmak için birlik olma vakti diyoruz ve orman yangınlarının izlerini kısa sürede silebilmek için Beykoz Belediyesi olarak 10 bin fidan bağışlıyoruz."

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız: "Ormanlarımız için birlik olma vakti. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak 3000 fidanla bu kampanyada olmaktan mutluluk duyacağız. Bize nefes, canlı dostlarımıza yuva olan ormanlarımız için el ele…"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Ülkemizin dört bir yanındaki orman yangınlarına devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale ederken, ağaçlandırmada Avrupa'da 1. sırada olan ülkemize bu bağlamda katkı sağlamak için Esenler Belediyesi olarak Esenler halkı adına 7 bin 500 fidan bağışı yapıyoruz."

Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken: "Eyüpsultan Belediyesi olarak, başta Manavgat olmak üzere yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için 10 bin fidan bağışlamaya hazırız. Ciğerlerimizi yakan yangına karşı birlik olma vakti."

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: "İçimiz yandı, ciğerlerimiz yandı ama şimdi birlik olma vakti, şimdi yeni nefesler kazandırma vakti. Fatih Belediyesi olarak kaybettiğimiz ormanlarımız için 5 bin fidan bağışında bulunuyoruz. Çünkü bu cennet vatan bizim, bu cennet vatan hepimizin."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: "Bu cennet vatan bizim! Biriz ve diriyiz… Ciğerlerimiz yeniden nefes alacak, ormanlarımız yeniden yeşile boyanacak. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak yanan ağaçlarımızın yerine dikmek üzere 7 bin fidan bağışında bulunuyoruz. Gaziosmanpaşa'dan Manavgat'a nefes oluyoruz. Biz birbirimize çok bağlı, güçlü bir milletiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Biz birlikte çok güçlüyüz. 7 bin fidanla başladığımız kampanyamız sabah saatlerinde 10 bini buldu."



Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir: "Manavgat ve diğer yerlerde meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 5 bin adet fidan desteğine hazırız. Ormanlarımız için birlik olma vakti."



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin: "Devletimiz tüm kurumlarıyla geleceğimizi korumak için mücadele veriyor. Cennet Vatan'ın bereketli topraklarını korumak için şimdi birlik olma vakti. Manavgat'ın ve ekolojik dengenin korunması için Kâğıthane Belediyesi olarak Hatay'da olduğu gibi 10 fidan fidan bağışlıyoruz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: "Şüpheli yangınlarda kaybettiğimiz zümrüt yeşili ormanlarımıza el uzatanlar şunu bilsinler ki yeniden toprakla buluşturacağımız fidanları daha büyük ormana dönüştüreceğiz. Pendik Belediyesi olarak 5 bin fidanla bu kampanyaya nefes olmaya hazırız."



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Tuzla Belediyesi olarak başta Manavgat olmak üzere yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için 5 bin fidan bağışlamaya hazırız. Ateşi silah yapanlar bilsinler ki bu millet bir orman gibi kardeşçesine dayanışmaya devam edecektir"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "Doğa için, yeşil için, gelecek için birlik olma vakti. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak, yangında yitirdiğimiz ormanlarımıza 10 bin fidan bağışlıyoruz. El ele olacağız, yaralarımızı birlikte saracağız."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: "Bu cennet vatan bizim! Üsküdar Belediyesi olarak yaralarımızı sarmak için bütün gücümüzle biz de varız diyor, kaybettiğimiz ormanlarımız için açılacak kampanyaya 20.000 fidan bağışlayacağımızı ilan ediyoruz."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy: "Yüreklerimiz birlikte yandı, çaresini de birlikte bulacağız. İnsanlarımızın yaraları sarılacak, ormanlarımız yeniden hayat bulacak. Zeytinburnu Belediyesi olarak ağaçlandırma seferberliğine 5.000 fidanla katılacağız."

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner: "Yüz yıllar boyu acılar bizi hiç yıkamadı, tam aksine bizi birleştirdi ve güçlendirdi. Biz de Çatalca Belediyesi olarak, tüm halkımız adına, yangın çıkan bölgelere tam 5 bin adet fidan bağışlıyoruz."

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: "Ülkemizin akciğerleri; ormanlarımız her daim yeşil kalsın diye yangın bölgesinde, ağaçlandırma çalışmalarına 5 bin adet fidan bağışı yapıyoruz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte büyüteceğiz."

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: "Bu vatan bizim! Ormanlarımız daha da yeşil olacak, kuş cıvıltıları kulaklarımızda yankılanacak. Farklı noktalarda çıkan orman yangınlarına inat, ağaç dikmeye devam ediyoruz ve Şile Belediyesi olarak 5 bin fidan bağışında bulunuyoruz."



Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı: "Bugün birlik olma günü. Türkiye için dikilen her fidan, bir can diyoruz. Arnavutköy Belediyesi olarak 10.000 fidanla bu kampanyaya biz de destek oluyoruz."

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: "Ormanlarımız yeniden hayat bulacak. Manavgat'ı eskisinden daha yeşil yapmak için gün birlik olma günü. Başakşehir Belediyesi olarak 5 bin fidanla ciğerlerimize nefes olmak için desteğe hazırız."

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: "Manavgat'a can olma, şimdi birlik olma vakti. Manavgat'ta çıkan yangında ciğerlerimiz yandı, Çekmeköy Belediyesi olarak 6 bin adet fidan bağışlamaya hazırız."

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: "Bu vatan bizim! Devletimiz yangınların söndürülmesi için mücadele verirken biz de yarınlara umutla bakabilmek için Sancaktepe Belediyesi olarak 5000 fidanla bu kampanyaya destek oluyoruz. Şimdi ülkemizin ciğerleri ormanlarımız için birlik olma vakti"



Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun: "Manavgat orman yangını ile mücadele ediyorken güzelliklerimizin de kaybolmamasını istiyoruz. Bu nedenle yangın bölgesindeki yeniden ağaçlandırma çalışmaları için 6 bin adet fidan bağışlamaya hazırız!"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: "Ülkemizin dört bir tarafında ciğerlerimiz yanıyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla mücadele ederken biz de Karatay Belediyesi olarak yangınlarda yitirdiğimiz ormanlarımıza 5 bin fidan desteği sağlayacağız. Yaraları hep birlikte saracağız."

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Adana Demirspor: "Adana Demirspor Kulübü olarak 6 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacağımız hazırlık maçından itibaren, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere sezon boyunca atacağımız her gol için 1.000 fidan bağışı yapacağımız kampanyamızı 10 bin fidan bağışı ile başlatıyoruz."

Erzurumspor: "Ülkemizin dört bir yanındaki yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek için 1968 adet fidan desteğine hazırız. Ormanlarımız için, geleceğimiz için birlik olma vakti"

Mesut Özil: "Ormanlarımızın her daim yeşil kalması için bende 1000 fidanla bu harekete destek oluyorum."

Caner Erkin: "Yarınlarımıza nefes olup, ormanlarımızın her daim yeşil kalması için başlattığınız bu harekete 1000 fidanla bende destek oluyorum."

İrfan Can Kahveci: "Ülkemizin geleceğinin nefes alabilmesi için bende bu harekete 1.000 fidanla destek oluyorum."

Taylan Antalyalı: "Bugün yaşananlar içimizi yaksa da, gelecek nesillere yemyeşil bir vatan kalsın diye, 1000 fidanın üstüne ligde Galatasaray'ın atacağı her gol için 10 fidan daha bağışlıyorum kardeşim."

Mert Hakan Yandaş: "Bir çok ilimizden gelen orman yangını haberleri sebebiyle çok üzgün ve kaygılıyım, kahraman itfaiye ve kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Söndürüleni yerine koyabilmek için elimi taşın altına koyuyor ve bin fidanla hareketi başlatıyorum."

Kerem Aktürkoğlu: "Gelecek nesillere yemyeşil bir vatan bırakmak için ben 1000 fidan bağışlıyorum."

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Sanatçı Hasan Kaçan: Ormanlarımızı yakan PKK'lı teröristlere, onlara gizli destek veren insan suretinde şeytanlara lanet olsun. Gün bir olma günü. Biz de 1000 fidan bağışı ile katkıda bulunacağız. İnşallah yangınlar kısa sürede söndürülür. Alçaklar bir yakarsa biz 1000 dikeriz."