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Giriş Tarihi: 30.7.2021 15:33

Yangında şehidin kabri zarar görmedi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yangında şehidin kabri zarar görmedi

Adana’nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında şehit kabrinin ve Türk Bayraklarının zarar görmediği tespit edildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde meydana gelen orman yangınında 2016 yılında Mardin'de şehit düşen Jandarma Çavuş Er Serdar Yıldırım'ın kabrinin ve Türk bayraklarının zarar görmediği tespit edildi. Bu durum kabri görenlerin tüylerini diken diken yaptı.

ŞEHİT KABRİ VE TÜRK BAYRAKLARI ZARAR GÖRMEDİ

Önceki gün Aladağ'ın Boztahta Mahallesi'nde başlayan orman yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın Boztahta Mahallesi Mezarlığı'nın bir kısmında da hasar oluşturdu. Mezarlıkta bulunan şehit Serdar Yıldırım'ın kabri ve çevresindeki Türk bayrakları ise yangında zarar görmediği tespit edildi.

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Yangında şehidin kabri zarar görmedi
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