40 terör hedefi havadan vuruldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kesintisiz olarak devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin özel eğitimli komandolar
ı tarafından Irak
'ın kuzeyinde başlatılan Pençe harekâtlarında teröristlere ağır darbe vurulurken, son günlerin en kapsamlı hava harekâtlarından biri dün gerçekleştirildi. Bölgede son günlerde terör örgütü PKK tarafından, oluşturulan güvenli bölgelere yönelik düzenlenen saldırı ve saldırı girişimleri üzerine İnsansız Hava Araçları (İHA) ve bölgedeki keşif gözetleme vasıtaları ile çalışmalar yapıldı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Genelkurmay Başkanlığı'nda komutanların sevk ve idare ettiği harekâta, Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı ile Malatya Erhaç 7'nci Hava Üs Komutanlığı'ndan F16 ile bölgedeki insansız hava üslerinden SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) katıldı. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla daha önceden Irak kuzeyinde Kandil
, Gara, Hakurk
, Zap bölgelerinde belirlenen ve teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargâh yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi. Öte yandan Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist komondalar tarafından etkisiz hale getirildi.