Adalet Bakanı Gül: İlk bulgulara göre olayın etnik bir yönü yok

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ateşe verildiği belirtilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SON DAKİKA: Konya katliamı videosu ortaya çıktı! 7 kişinin öldüğü cinayette dehşet anı görüntüleri kamerada

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Konya'da, K. ailesinin yakını olduğu belirtilen Mehmet Altun'un (33), Dedeoğulları ailesi fertlerine silahla saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mehmet Altun'un, Dedeoğlu ailesi fertleriyle bahçede otururken sandalyeden kalkarak poşet içindeki tabancasını çıkarıp, peş peş ateşlediği, ardından da aracına binip uzaklaştığı yer aldı.

7 KİŞİNİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da, Mehmet Altun tarafından evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nın (35) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki mezarlık önüne getirildi.

SALDIRIYI UÇAKTA ÖĞRENDİ

Saldırıda ölen 7 kişilik Dedeoğulları ailesinin fertlerinden Çetin Dedeoğulları'nın da bayram tatili için geldiği Konya'daki evlerinden dün saat 16.00 sıralarında ayrıldığı ortaya çıktı. İngiltere'ye dönmek için Ankara'da uçağa binen Çetin Dedeoğulları'nın kalkışa dakikalar kala ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini öğrenip, uçaktan indiği öğrenildi.

Cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çetin Dedeoğulları'na sarılıp taziye de bulundu.

BAKAN GÜL: AİLENİN ACISI BİZİM ACIMIZ, CENAZE BİZİM CENAZEMİZDİR

Konya'nın Meram ilçesinde dün 7 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiği eve taziye ziyaretinde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olay anından itibaren Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı. Tüm deliller çerçevesinde bir failin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Emniyet teşkilatımız yoğun bir şekilde bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından konuyla ilgili soruşturmayla ilgili ihtiyaç duyduğu 13 kişiyle ilgili gözaltı kararı verdi. Millet olarak beklentimiz olayın bütün açıklığı ile ortaya çıkması, adaletin gecikmeksizin tecelli etmesidir. Ailenin acısını paylaşmak üzere buradayız. Ailenin acısı bizim acımızdır. Cenaze bizim cenazemizdir. İnanıyoruz ki fail bu anlamda yakalanacak, adalete teslim olacaktır, olay tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır. Her aşama milletimizle paylaşılacaktır.

"DEZENFORMASYONLARA KAPILINMASIN"

Hiç kimse birliğimizi bozamayacak, hiç kimsenin yaptığı yanında kâr kalmayacaktır, cezasını çekecektir. Bizler de sonuna kadar takipçisi olacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya yönelik hiç bir dezenformasyona kapılınmamasını ifade etmek isterim. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ailemize, Konyamıza başsağlığı diliyorum. Yalan bilgi soruşturmanın selametini engelleyecek dezonformasyona yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı savcılık. Bu konuyla ilgili açıklama yapılacak.