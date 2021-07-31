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Giriş Tarihi: 31.7.2021 11:26 Son Güncelleme: 31.7.2021 11:28

Alanya Belediye Başkanı'ndan çağrı: Lütfen Güzelbağ'a gelmeyin

AA
Alanya Belediye Başkanı'ndan çağrı: Lütfen Güzelbağ'a gelmeyin

Manavgat'ta başladıktan sonra giderek yayılan ve son olarak Güzelbağ mahallesine sıçrayan yangınla ilgili önemli son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin" dedi.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında 28 Temmuz'da başlayan yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Manavgat'ta başladıktan sonra yayılan ve son olarak Güzelbağ'a sıçrayan yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin." dedi.

"ETKİSİNİ ARTTIRARAK DEVAM EDİYOR"

Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Güzelbağ Mahallesi'nde rüzgarın da etkisiyle artarak devam ettiğini söyledi.

Tüm kurum ve belediye ekiplerinin bölgede bulunduğunu belirten Yücel, 3 uçak, 5 helikopter ve 50'nin üzerinde büyük itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildiğini bildirdi.

"YARDIM AMACIYLA DA OLSA GÜZELBAĞ'A GELMEYİN"

Yücel, "Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgenin boşaltılması için mücadele ediyoruz. Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin. Yardım edecek araç ve ekipler için hem bölgeyi hem de trafiği rahatlatalım." diye konuştu.

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Alanya Belediye Başkanı'ndan çağrı: Lütfen Güzelbağ'a gelmeyin
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