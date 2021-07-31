Alanya'da çıkan orman yangınında Güzelbağ boşaltıldı

Bölge dağlık ve engebeli olduğu için uçaklarımız o bölgede kullanamadık. Sadece helikopter ile müdahale edildi. şuanda 100 e yakın arazö itfaiye araçları ve iş makineleriyle yerleşim alanında kontrolü elmize almak için elimizden geleni yapıyoruz ama tehlikede daha geçmiş değil. Yeniköy Mahallesi'nde yangın ihbarı geldi. Oraya da müdahele etmek için ekipler yönlendiridli. O bölgedede yangının yerleşi yerlerine ulaşamdan söndüreye çalışıyoruz. Demirtaş Mahallesi'ne bağlı fakırcalı da yangın çıktı elektrik akımından olduğu tahmin ediliyor.