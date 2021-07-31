Alanya'da çıkan orman yangınında Güzelbağ boşaltıldı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangınındün gece Güzelbağ Mahallesi'ne sıçraması sonucunda yangına havadan 3 uçak 5 helikopter ve karadan ise Orman İşletmesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya İtfaiyesinden toplam 100 arazör ve çok sayıda orman işçisi ve halkın katılımıyla müdahele edildirken yaklaşık 5 ev hasar gördü.
Vatandaşalrdan ölen ve yaralanan olmazken mahalle halkı sabah satlerinde evlerinden ayrılırken büyük baş hayvanlarını kamyonlara yükleyerek uzaklaştılar. Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bölgede incelemede bulundu.
120 EVDEN 100 EV KÜL OLDU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Gündoğmuş bölgemizdeki 2 gündür yanan yangın, sınırlarımız içine girmesiyle başladı. Dün akşama kadar kontrol altındaydı. Yerleşim alanlarına gelmemesi için mücadele ediyorduk. Dün akşam rüzgar ile birlikte bazı bölgelerimiz yanmaya başladı. Dün sabaha doğru rüzgarın yön değiştirmesi ve kuvvetiyle Bayır Mahallesinde 120'ye yakın evin 100'e yakını kül oldu. Bayır kozağacı ormanlık bölgelerinde yangın devam ediyor ama yerleşim alanı dışında. Yine sabah saatlerinde Güzelbağ'a sınırına kadar geldi.
10 gibi Gündoğmuş sınırlarından, kuzeyinden yangın geldi. Müdehalelerle birlikte yerleşim alanlarındaki yangın kontrol altına alındı. Fakat doğu ve batısında yoğunluk var. Rüzgarın hız kesmesiyle yangın da yavşladı. Amacımız Güzelbağın batı kesimi Alara bölgesine yangının geçmesin engellemek. Bunu engellemezsek Okurcalar turizm bölgesine yangının inebileceğini öngörüyoruz.
Yerleşim alanlarında vatandaşlarımız dışarı çıktı. Hayvanları dışarı çıkardık yaklaşık bin 500 - 2 bine yakın nufüs vardı. Yazlıkçı vardı onlarla birlikte 2 bin 500 kişiyi merkeze aldık bazılarını yurda yerleştirdik ama bölgede genelde ikinci ev olduğu için sıkıntı olmadı. Yardım kampayları başlatıldı. Gıda su gibi şuan için hiçbirşeye ihytiyacımız yok. İhtiyacımzı olursa söyleyeceğiz. 5 helikopter 3 uçağımız vardı.
Bölge dağlık ve engebeli olduğu için uçaklarımız o bölgede kullanamadık. Sadece helikopter ile müdahale edildi. şuanda 100 e yakın arazö itfaiye araçları ve iş makineleriyle yerleşim alanında kontrolü elmize almak için elimizden geleni yapıyoruz ama tehlikede daha geçmiş değil. Yeniköy Mahallesi'nde yangın ihbarı geldi. Oraya da müdahele etmek için ekipler yönlendiridli. O bölgedede yangının yerleşi yerlerine ulaşamdan söndüreye çalışıyoruz. Demirtaş Mahallesi'ne bağlı fakırcalı da yangın çıktı elektrik akımından olduğu tahmin ediliyor.
Kontrol altına aldık. soğutma çalışmaları sürüyor. İnsanların can ve mal güvenliği için çalşyoruz. yetişmediğimiz yerlerde devletimiz kayıpları mal varlıklarını karşılayacaktır. Biz kontrolü şekilde hakim olmya çalışıyoruz. En iyi tarafı yerleşim alanlarında yangın kontrol altında. Dışarıdan gelen ekipleri de batı bölgesine yönlendirip Alaraya inmemsi için mücadeleye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.
"VATANDAŞLARIMIZI SAĞ SALİM TAHLİYE ETTİK"
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise; "Gündoğmuş'ta meydana gelen yangın Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'ne de sıçradı. Gündoğmuş İlçesinden sabah buraya gelen alevlerden dolayı bu güzel mahallemizi sabah saatlerinde tahliye etmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızı sağ salim tahliye ettik. Şuan için herhangi bir sıkıntı yok. Bizim için önemli olan önce can ve mal güvenliği. Orman İşletme ve Büyükşehir Belediyemizin itfaiyeleri şuanda çalışıyorlar. Karadan ve havadan müdahaleler sürüyor.
Sabahki duruma göre şuanda daha iyiyiz ancak bizim için ilk öncelik vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Manavgat'ta bulunan koordinasyon merkezindeki bakanlarımızın talimatı ve valimizin koordinasyonunda burada da belediyemiz ile işbirliği içerisinde bu afetin altından kalkmaya çalışıyoruz. Şuana kadar ekiplerimiz gerçekten iyi çalıştılar.
İnşallah en kısa zamanda devletimizin desteğiyle buradaki yangının hep beraber altından kalkacağız. Sizde görüyorsunuz vatandaşlarımız cansiperane bir şekilde elini taşın altına koyuyor. Her bir görevli hangi kurum olursa olsun çok iyi şekilde çalışıyor.
Vatandaşlarımız buraya gelmek istiyorlar ama gelmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz çalışıyorlar. Burada herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Valiliğimizin açmış olduğu yardımda bulunabilirler. Ben başta vatandaşlarımız ve emeği geçen tüm kurum personellerimize teşekkür ediyorum." dedi.