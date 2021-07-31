Bakan Koca: Mersin’deki yangınlardan etkilenen 132 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde ve Silifke ilçesi Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde yangından etkilenen 132 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

İlçe merkezlerine kadar inen yangınlar ise, rüzgarın etkisiyle devam ediyor. Ekipler, karadan ve havadan devam eden müdahaleyi sürdürüyor.