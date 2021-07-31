Bakan Koca'dan Biontech uyarısı: Randevu almadan gelmemenizi rica ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı son dakika açıklaması ile aşı tercihini Biontech'ten yana kullanacak vatandaşlara uyarıda bulundu. Biontech aşısının üretiminden dolayı kaynaklanan bir aksama nedeniyle ülkemize yapılacak aşı sevkiyatında birkaç günlük aksama yaşanacağını ve bu durumun ise çarşamba günü çözüleceğini bilrdi.