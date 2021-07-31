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Giriş Tarihi: 31.7.2021 17:51 Son Güncelleme: 31.7.2021 18:00

Bakan Koca'dan Biontech uyarısı: Randevu almadan gelmemenizi rica ediyorum

Bakan Koca'dan Biontech uyarısı: Randevu almadan gelmemenizi rica ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Biontech aşısıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Sevkiyatta birkaç günlük gecikme yaşanacağını aktaran Bakan Koca, "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı son dakika açıklaması ile aşı tercihini Biontech'ten yana kullanacak vatandaşlara uyarıda bulundu. Biontech aşısının üretiminden dolayı kaynaklanan bir aksama nedeniyle ülkemize yapılacak aşı sevkiyatında birkaç günlük aksama yaşanacağını ve bu durumun ise çarşamba günü çözüleceğini bilrdi.

"RANDEVU ALMADAN GELMEMENİZİ RİCA EDİYORUM"

Vatandaşlara randevu uyarısında bulunan Koca, "Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun" dedi. Koca, Sinovac'ta ise bir aksama yaşanmayacağını ifade etti.

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Bakan Koca'dan Biontech uyarısı: Randevu almadan gelmemenizi rica ediyorum
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