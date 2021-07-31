Balıkçılar üzerinden vurgun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 12 Temmuz'da Silivri'de "Tekne Bakım ve Koruyucu Malzeme Desteği Dağıtım Programı" adıyla bir organizasyon gerçekleştirdi. Küçük ölçekli balıkçılar için yapılan organizasyonda, 0-8,99 metre arasındaki toplam bin 26 tekneye 3 kg "epoksi macun", 2,5 lt "antifauling boya", 2,5 lt "beyaz yağlı boya", 1 takım muşamba balıkçı tulumu. 9-11,99 metre arası toplam 174 tekneye; 4 kg "epoksi macun", 3,5 lt "antifauling boya", 3,5 lt "beyaz yağlı boya, 1 takım muşamba balıkçı tulumunun dağıtımının yapıldığını öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre, İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı bünyesindeki Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, 34 plakalı, 12 metre altı, balık avlama ruhsatı bulunan toplam bin 685 teknenin sahiplerinden 25 Mart 2021'de talep toplamaya başladı. 1 ay süren talep toplama sürecinin ardından, toplam bin 200 küçük ölçekli balıkçı, İBB desteğinden yararlanmaya hak kazandı.

'KALANI SONRA GÖNDERECEĞİZ' DİYORLAR

Ancak İBB'nin yardım adı altında vurgun yaptığı iddiaları ortaya atıldı. SABAH gazetesine açıklama yapan balıkçılar "Herkese standart olarak 2.5 kilogram boya dağıtıldı. Daha sonradan bizim bağlı olduğumuz kooperatif İBB'den aranarak, 'Biz denetleniyoruz. Bazı arkadaşların imzası okunmuyor. O arkadaşların isimlerini göndereceğiz. Islak imzaları lazım' denildi. 10 tane evrak gönderiyseler içlerinde 2-3 tanesinde 4 kilogram yazıyor. Ancak 4'er kilogram boya alan yoktur. İstanbul'daki her kooperatife bu şekilde 3'er 4'er tane vermedikleri oranda ve ürünleri sanki vermiş gibi gösterdikleri evrakları gönderiyorlar. Evraklar bağlı olduğumuz kooperatife gelince biz İBB'ye telefon açarak, 'Biz bunlara kesinlikle imza atmayacağız, teslim almadığımız bir şeye nasıl imza atarız ya da attırırız' dedim. Karşımdaki İBB yetkilisi bir dakika bekleyin dedikten 15 dakika sonra arayıp 'Geri kalan kısmını sonradan göndereceğiz' diye cevap verdi. Yani çocuk olsa buna inanmaz. Biz de karşılık olarak almadığımız ürüne imza atmayacağımızı ifade ettik. Ayrıca bu 4'er kilogramlık boyaları sadece belirli isimlere yazmışsınız dediğimizde ise 'zaten gönderecektik onları' diyor. 'Bunu baştan neden söylemediniz?' diye sorduğumda cevap yok. Yani balıkçılar üzerinden vurgun yapıyorlar. Aldığımız bilgiye göre ise Rumelifeneri'nde İBB Başkanı İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir tekneyle balıkçıya destek adı altında gösteri amaçlı denize açılacakmış. Biz de diyoruz ki balıkçıları rant kapısı olarak görmesinler. Bizi siyasetlerine alet etmesinler" iddialarında bulundu.