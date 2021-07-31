Başkan Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki: 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve silahlı saldırı yapılmış, evdeki 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ateşe verilen ev itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

"BU BİR VAHŞETTİR"

Olayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu katliama tepki göterdi ve "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak." dedi.

11 YILLIK HUSUMET

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığının tespit edildiğini açıklamıştı.