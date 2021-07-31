Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki: 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak
Giriş Tarihi: 31.7.2021 18:28 Son Güncelleme: 31.7.2021 18:30

Başkan Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki: 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak

Başkan Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki: 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak" dedi.

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir eve silahlı saldırı yapılmış, evdeki 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası ateşe verilen ev itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

"BU BİR VAHŞETTİR"

Olayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu katliama tepki göterdi ve "Bu bir vahşettir. 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak." dedi.

11 YILLIK HUSUMET

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığının tespit edildiğini açıklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Konya'daki katliama tepki: 7 vatandaşımızın kanı yerde kalmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA