Antalya
Manavgat'taki Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisindeki yangında hayatını kaybeden Osman (55) ve eşi Şehri Kardaş (50) dün defnedildi. Cenaze törenine çiftin çocukları ve yakınları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Vali Ersin Yazıcı ve vatandaşlar katıldı. Osman Kardaş'ın yeğeni Leyla Uyar, "Ben seni böyle mi gömecektim amcam, baba yarım? Evladından ayırmadın beni" diyerek gözyaşı döktü. Kardaş çiftinin yakınları, ayakta durmakta güçlük çekti. Çiftin cenazeleri, Karavcasuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. İkisi de kalp ve astım hastası olan çiftin kendilerini yangından korumak için kilitledikleri banyoda zehirlendikleri öğrenildi. Antalya Akseki'de ölen Hasan Ali Yüksel de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
VAY BENİM EVIM VAY!
Mersin
'in Ayancık ilçesinde, önceki akşam evini boşaltmak zorunda kalan Hamide Bağ'da (57), sabah geldiğinde acı tablo ile karşılaştı. Evinin tamamen yandığını gören Bağ, "Benim evim" diyerek ağıt yaktı. Güçlükle ayakta durabilen Bağ, "Yemeyip, yeni televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi almıştım. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Kocamın emekleri de var. Vay benim evim vay" dedi.
İZMİR'DE İKİ YENİ YANGIN DAHA
İzmir Kiraz'da dün saat 14.00'te, bir saat sonra Ödemiş'te ormanlık alanda yangınlar çıktı. İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İKİ ÇOCUĞUN İFADESİ: KİTAP YAKIYORDUK
Muğla
Marmaris'te bir otele sıçrayan yangınla ilgili vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alınan 10 yaşındaki iki çocuk pedagoglar eşliğinde verdikleri ifadede "Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık" dedi. Pedagoglar ise çocukların anlattıklarının inandırıcı olmadığını, ifadelerin olayı aydınlatmadığını kaydetti.
ALEVLERİN ARASINDAN MUCİZE DOĞDU
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Mahallesi'nde evi, ahırı, otomobili yanan, bazı küçük ve büyükbaş hayvanları da telef olan 30 yaşındaki Sercan Bayat, tahliye edildikten 3-4 saat sonra evine döndü. Bu sırada bir oğlak sesi duyan Bayat, çevresi yanmış toprakta yeni doğan keçi yavrusunu fark etti. Kucağına aldığı yavruyu hemen güvenli bir yere götüren Bayat, oğlağa "Mucize" adını verdi.
Mevlüt HASGÜL- Yunus Emre KAVAK - Ziya RAMOĞLU-Saffet AZAK- Murat ŞENGÜL-Ziya RAMOĞLU- Erdoğan ÖZTÜRK-İlker TURAK-Hayrettin ŞAŞMAZ- Zeki ÖZKESKİN-Abbas ÇAKAR-İhsan TUNÇOĞLU- Kamil CÖMERTLER - Bekir COŞKUN/
SABAH