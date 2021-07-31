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Haberler Gündem Haberleri ‘Böyle bir günde ne insanları ne hayvanları yalnız bırakamayız”
Giriş Tarihi: 31.7.2021

‘Böyle bir günde ne insanları ne hayvanları yalnız bırakamayız”

‘Böyle bir günde ne insanları ne hayvanları yalnız bırakamayız”
Yangın bölgelerinde çok sayıda otel ve pansiyon sahibi, evleri yanan vatandaşlara otellerini açtı. Otel sahibi Alkan ailesinin oğulları Berk Alkan "Şu anda 92 kişiye konaklama imkanı sağlıyoruz. Yeme-içme imkanı da sağlıyoruz. Kimseden para istemiyoruz. Bu sene para kazanmayalım ama vatandaşlarımıza yardım edelim" diye konuştu. Yangında zarar gören hayvanların tedavisini yapan Veteriner Hekim Atilla Sargın ise "Tüm bölgemizdeki yangından zarar gören hayvanların tedavisini ücretsiz olarak yapma kararı verdik. Böyle bir günde ne insanları ne hayvanları yalnız bırakamayız" dedi.
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‘Böyle bir günde ne insanları ne hayvanları yalnız bırakamayız”
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