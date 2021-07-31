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Giriş Tarihi: 31.7.2021 15:09

CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da 22. ve 23. dönem Milletvekilliği yapan Mehmet Ali Özpolat, Bakırköy Cemevi’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

22. ve 23. dönem Milletvekilliği yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde çeşitli görevlerde bulunan Türk siyasetinin önemli ismi Mehmet Ali Özpolat, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 3 gün önce kalp krizi sonucu verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Ali Özpolat'ın Türk bayrağına sarılı naaşı polis tören mangası tarafından kurucusu olduğu Bakırköy Cemevi'ne getirildi.

Bakırköy Cemevinde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri oğlu Emre Özpolat ve eşi Nejla Özpolat kabul etti. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski bakanlarından Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Özpolat, Bakırköy Cemevinde dualar edildikten sonra öğle vakti helallik alınmasının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedildi.

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CHP Milletvekili Mehmet Ali Özpolat son yolculuğuna uğurlandı
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