CHP'li vekilin polisi azarladığı görüntüler büyük tepki çekmişti! Özür dilemedi, böyle geçiştirdi...

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleriyle tartışmıştı. Aydoğan'ın milletvekilliğini kullanarak polisleri azarladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Aydoğan, özür dilemezken o görüntüleri, 'üzgünüm' diyerek geçiştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın polisi azarladığı görüntüler tepki çekti | Video

'YANGIN VAR' DEDİ…

Görevi başındaki polis memurlarını azarlamaya kalkan CHP'li Aydoğan, tepki çeken olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. 17 ilde yaşanan orman yangınlarının kendi üzerinde gerginlik yarattığını öne süren Aydoğan şunları kaydetti:

"Millet olarak ağır bi travmanın içindeyiz. Bütüm moral değerlerimizin dibe vurdurulduğu bir dönemde, ülkemizin dört bir yanı cayır cayır yanıyor. Yangının telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği Marmaris'e, İstanbul'dan bizzat kendi kullandığım aracımla ulaşmaya çalışırken emniyet görevlisi arkadaşlarımızla aramızda yaşanan diyaloğun bir kısmı medyaya servis edilmiştir... "

ÖZÜR DİLEYEMEDİ

"Normal zamanlarda polis noktalarından geçerken nezih ve saygın bir biçimde selam alıp verdiğimiz görevli arkadaşlarımızla, yaşadığımız afetler tablosunun yarattığı telaş, erken ulaşma isteği, heyecan, gerginlik gibi nedenlerle beni de çok derinden üzen bir diyalog ortaya çıkmıştır. Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığı incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm."

- EMİR YÜCEL - SABAH GAZETESİ