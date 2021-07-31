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Giriş Tarihi: 31.7.2021 18:48 Son Güncelleme: 31.7.2021 19:04

Evi yangına teslim olan kadının feryatları yürek dağladı: Kuzularım yangında kaldı

Evi yangına teslim olan kadının feryatları yürek dağladı: Kuzularım yangında kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın birçok yerleşim yerine zarar verirken, yangının acı bilançosu da gün geçtikçe gözler önüne serildi. Öte yandan bugün Hocalar Belen Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, bir kadının feryatları yürekleri dağldı. Mahallenin girişinde ağlayan kadın, "Yangın bölgesinde yer alan evde çocuklarım kaldı, yangını söndürmek için oradalar. Yavrum 3 tane oğlum orada, hayvanlarım orada. Oğlum arabasını yeni almıştı. O da yangında kaldı. Kuzularım orada" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür süren orman yangınları, farklı noktalarda devam ediyor. İtfaiye ve orman işçileri, yangınları söndürmek için seferber olurken, Hocalar Belen Mahallesi de alevlere teslim oldu.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler sıçrayan yangına arazöz ve su tankerlerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile müdahale etmeye başladı. Yaşnabilecek olumsuzluklara karşı mahalle tahliye edildi.

EVLERİNİN YANMASINI İZLEDİLER

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş- çıkışı yasaklarken, bazı kişiler de aile ve yakınlarının evlerinde olduğunu belirterek, yardım amacıyla girmeye çalıştı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin yanmasını izledi.

"YAVRULARIM NEREYE GİTTİ, KUZULARIM NEREYE GİTTİ?"

Öte yandan mahallenin girişinde oturan bazı kadınların ağladığı görüldü. Bu sırada yangın bölgesinde bulunan 3 oğlu için ağlayan Ayşe Duman (60) ile jandarma arasında duygusal anlar yaşandı. Jandarma elini tutarak teselli etmeye çalıştığı kadına, "Ağlama devlet arkanızda anacığım, sakin ol. Malınızı mülkünüzü zararınızı devlet karşılayacak" derken, ağlayan Duman ise "Yavrularım nereye gitti, kuzularım nereye gitti? 3 tane oğlum var orada. Kuzularım, yavrularım" diye karşılık verdi.

"3 TANE OĞLUM, HAYVANLARIM ORADA"

Yangın bölgesinde 3 oğlu olduğunu söyleyen Ayşe Duman, "Yangın bölgesinde yer alan evde çocuklarım kaldı, yangını söndürmek için oradalar. Yavrum 3 tane oğlum orada, hayvanlarım orada. Oğlum arabasını yeni almıştı. O da yangında kaldı. Kuzularım orada" diyerek gözyaşı döktü.

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Evi yangına teslim olan kadının feryatları yürek dağladı: Kuzularım yangında kaldı
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