Evi yangına teslim olan kadının feryatları yürek dağladı: Kuzularım yangında kaldı

"YAVRULARIM NEREYE GİTTİ, KUZULARIM NEREYE GİTTİ?"

Öte yandan mahallenin girişinde oturan bazı kadınların ağladığı görüldü. Bu sırada yangın bölgesinde bulunan 3 oğlu için ağlayan Ayşe Duman (60) ile jandarma arasında duygusal anlar yaşandı. Jandarma elini tutarak teselli etmeye çalıştığı kadına, "Ağlama devlet arkanızda anacığım, sakin ol. Malınızı mülkünüzü zararınızı devlet karşılayacak" derken, ağlayan Duman ise "Yavrularım nereye gitti, kuzularım nereye gitti? 3 tane oğlum var orada. Kuzularım, yavrularım" diye karşılık verdi.