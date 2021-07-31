Evi yangına teslim olan kadının feryatları yürek dağladı: Kuzularım yangında kaldı

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Ekipler sıçrayan yangına arazöz ve su tankerlerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile müdahale etmeye başladı. Yaşnabilecek olumsuzluklara karşı mahalle tahliye edildi.
EVLERİNİN YANMASINI İZLEDİLER
Jandarma ekipleri, mahalleye giriş- çıkışı yasaklarken, bazı kişiler de aile ve yakınlarının evlerinde olduğunu belirterek, yardım amacıyla girmeye çalıştı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Bazı vatandaşlar ise evlerinin yanmasını izledi.
"YAVRULARIM NEREYE GİTTİ, KUZULARIM NEREYE GİTTİ?"
Öte yandan mahallenin girişinde oturan bazı kadınların ağladığı görüldü. Bu sırada yangın bölgesinde bulunan 3 oğlu için ağlayan Ayşe Duman (60) ile jandarma arasında duygusal anlar yaşandı. Jandarma elini tutarak teselli etmeye çalıştığı kadına, "Ağlama devlet arkanızda anacığım, sakin ol. Malınızı mülkünüzü zararınızı devlet karşılayacak" derken, ağlayan Duman ise "Yavrularım nereye gitti, kuzularım nereye gitti? 3 tane oğlum var orada. Kuzularım, yavrularım" diye karşılık verdi.
"3 TANE OĞLUM, HAYVANLARIM ORADA"
Yangın bölgesinde 3 oğlu olduğunu söyleyen Ayşe Duman, "Yangın bölgesinde yer alan evde çocuklarım kaldı, yangını söndürmek için oradalar. Yavrum 3 tane oğlum orada, hayvanlarım orada. Oğlum arabasını yeni almıştı. O da yangında kaldı. Kuzularım orada" diyerek gözyaşı döktü.