Gittikleri günden beri pişmanlar

Terör örgütü tarafından kandırılan çocukları için Diyarbakır
'da HDP
önünde ailelerin başlattığı oturma eylemi 697'nci gününe girerken, dün anne Ayşegül Biçer oğlu Mustafa'ya, Güllü Turan kızı Alev'e ve Güllü Karaşan oğlu Ensari'ye kavuştu. İkna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, Alev Turan ve Ensari Karaşan'ın ifade işlemleri emniyet ve jandarmada devam ederken, aileler aylarca birlikte evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. Anneler mutluluklarını eylemlerini sürdüren ailelerle paylaşıp onların da çocuklarına kavuşma umutlarını artırdı. Ziyaretin ardından aileler, çocuklarının kamplarda ve dağda yaşadıkları anlattı.
HDP BİNASINA SOĞAN ASTI
Oğlu Mustafa'ya kavuşan anne Ayşegül Biçer, HDP il binasına soğan astı. Biçer, HDP'lilerin bir süre önce "Eğer sen çocuğuna kavuşursan, biz kulağımıza soğan takıp gezeriz" dediklerini hatırlatarak, "Ben burada oğlum için mücadele ederken, HDP'liler bana bu sözleri kullandı. Ben mücadele ederek, devletin desteği ile oğluma kavuştum. Bana o sözleri kullananlara soğan getirdim, kulaklarına takıp dolaşsınlar" dedi.
Oğlunun PKK
kamplarında yaşadıklarını anlatan Biçer, "Mustafa gittiğinden bu yana pişman olduğunu söyledi. Hep gelmenin bir yolunu denedi, ama öldürülme korkusuyla fırsatını bulamamış. Bu nedenle orada adeta bir tutsak olarak kalmış. Son olarak baskıyla kendi kanallarına çıkardıkları Mustafa'ya düşüncesi olmayan sözleri söyletmişler. Bu olaydan sonra bizim yaptığımız açıklamalar üzerine, oğlum işkenceye uğramış" diye konuştu. Biçer, örgütte oğlu gibi birçok kişinin de pişmanlık duyduğu için kaçmak istediğini söyledi.
Kızı Alev'e kavuşan anne Güllü Turan da, kızının gittikten sonra karşılaştıkları ve gördükleri uygulama nedeniyle pişmanlık duyduğu için hep kaçmayı düşündüğünü belirterek, fırsatını bulamadığı için kaçıp teslim olmadığını söyledi. Aileler, "3'üncü yıla, 3 Eylül'de Türkiye nöbette", "Evlatlar dönüyor PKK çöküyor", "Zafer annelerin", "O çocuklar buraya gelecek" yazılı dövizlerle PKK ve HDP'ye tepki gösterdiler.