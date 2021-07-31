Giriş Tarihi: 31.7.2021

Gittikleri günden beri pişmanlar

Çocuklarına kavuşan evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer: Mustafa gittiğinden bu yana pişman olduğunu söyledi. Dönmeyi çok kez denemiş ama öldürülme korkusuyla fırsatını bulamamış