Hayvanların çığlıklarını duyduk

SABAH muhabirleri Zeynel Yaman, Erdoğan Öztürk, Mevlüt Hasgül, Hayrettin Şaşmaz, Ziya Ramoğlu, Bekir Coşkun ve fotomuhabirler Murat Şengül, Saffet Azak Antalya Adana ve Mersin 'deki yangınları yerinde takip ediyor ve gelişmeleri an be an aktarıyor. Yangında gece boyunca nöbet tutan köylülerle konuşan ekibimiz Fatma Başarır isimli bir köy sakininin "Orman yanarken hayvanların çığlıklarını duydum" sözleri karşısında gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Köylüler ellerinde fenerle gece boyunca yangının sıçradığı yerleri takip ediyor. Tarlaları yok olan köylüler "Zeytin ağaçları en az 10 yıl sonra meyve veriyor. 60-70 yıllık emeklerimiz gitti"diye gözyaşı döktü. Antalya Manavgat yönüne rüzgarın da etkisiyle savrulan küller ilçe merkezine adeta yağmur gibi yağdı.