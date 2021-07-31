Mersin’deki orman yangına müdahale sürüyor: Vatandaşlar seferber oldu

Fatma Çelebi de yangın nedeniyle ilçede su sıkıntısı yaşandığını belirterek, bir nebze de olsa ekiplere yardımcı olmak için toplandıklarını dile getirdi.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.