Giriş Tarihi: 31.7.2021

MHP Lideri Bahçeli: Aşı olmayanlar mutlaka aşı olmalı ANKARA

MHP lideri Bahçeli, “Aşı yaptırmak mecburiyet. Aşıyı geciktirmenin sağlık, sosyal ve toplumsal maliyeti yüksektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi