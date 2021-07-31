MHP Lideri Bahçeli: Aşı olmayanlar mutlaka aşı olmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Türkgün
gazetesinin sorularını yanıtladı. Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Yeni normal döneme geçer geçmez vaka sayıları düşmüştü, biraz da rehavet hâkim olmuştu, ne yazık ki şimdi vaka ve vefat sayıları tekrar artma eğiliminde. Bu defa da Delta varyantından bahsediliyor. Benim çağrım şudur: "Aşı olmayanlar mutlaka aşı olmalıdır." İnsan ve toplum sağlığı bakımından aşı yaptırmak mecburiyettir. Aşıyı geciktirmenin sağlık, sosyal ve toplumsal maliyeti çok yüksektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Çocuklarımızın tekrar yüz yüze eğitimine tedbirsizlik ve dikkatsizliklerle mani olmayalım.
Sağlık Bakanlığımız ne diyorsa, Bilim Kurulumuz neyi söylüyorsa ona uymakla sorumluyuz. Felaket tellalları artık ağızlarını kapatmalıdır. Ben üç doz aşımı da yaptırdım. Korkacak veya çekinecek bir durum görmüyorum. Türkiye
diğer pek çok ülkeden sağlık yönetimi alanında pozitif ayrışmıştır. Güçlü bir altyapımız vardır. Şehir hastanelerine itiraz edenler bile artık sessizliğe gömülmüştür. Hükümet salgın dönemini çok iyi yönetmiştir. Kuldan utanması kalmayanlar, Allah'tan korkusu olmayanlar tersini söyleyebilir, ama boşuna.
Türkiye'nin Cumhur İttifakı
'na ihtiyacı vardır. Bu gerçeği tartışmaya açmak bile abestir. Bizim ittifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir. İkbal hesapları değil istikbal hedefimiz, istiklal haysiyetimiz ittifak irademizde belirleyicidir. Biz sadece bir seçim ittifakı kurmadık. İttifakımız Türkiye'yi bölgesel güç ve lider ülke yapacak. Hedefimiz de 2023'te yeni bir Türk mucizesine imza atmaktır. Çılgın Türkler seferdedir, güvenilir bir pusula olmadan yönlerini bulmaya çalışan çıldırmışlar ise tedirgindir. 2023'te cumhurun zaferini yaşayacağız.