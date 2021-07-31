Muhtar ve mahallelinin duba eylemi

Sarıyer Pınar Mahallesi Muhtarı Ayhan Yılmaz, mahallesinde yaşanan trafik sorunlarına bir çözüm getirebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvurdu. Talebi olumlu karşılanan Yılmaz, yol kenarlarına dubalar koydurttu. Ancak iddiaya göre CHP Eski Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Fatik Eker, Pınar Mahallesi'ndeki eczanesinin önündeki dubaları Sarıyer Belediyesi'ni arayarak kaldırttı. Gerekçe olarak ise arabasını rahat park edemediğini söyledi.

Dubaların kaldırtılması olayı mahalle muhtarı Yılmaz'ın ve mahalle sakinlerinden büyük tepki çekti. Muhtar Yılmaz ve mahalleliler bu olaya dikkatleri çekmek istedi. Muhtar ve mahalleli Fatik Eker'in dubaları kaldırttığı eczanesinin önündeki caddede oturma eylemi yapıp, trafiği kapattı. Trafiğe kapatılan caddeye gelen emniyet ekipleri olaya katılanları ikna etmeye çalıştı. Mahalleli saatler sonra yatıştı. Pınar Mahallesi'nde yaşanan hareketli dakikaların ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.