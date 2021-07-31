Orman yakan yanar

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Peşpeşe çıkan orman yangınları sabotaj iddialarını da peşinde getirdi. Orman yangınlarıyla ilgili olarak yargıda 2 bin dosya bulunuyor.
6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesine göre; ormanda ve ormana yakın mesafede ateş yakmak ve yangınlara sebep olmakla ilgili yasaklar ve yaptırımlar kanunda tek tek belli durumda:
Şüphelilerden orman yangınının dikkatsizlik sonucu çıkması durumunda 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenirken, yangının söndürülmesi amacıyla çaba göstermesi ve zararın minimum düzeyde kalması durumunda verilen ceza yarı yarıya kadar inebiliyor.
Yangın esnasındaki söndürme faaliyeti ve sonrasındaki ağaçlandırma faaliyetlerine ait masraflar yangına sebep olan kişilerden tahsil ediliyor. Ormanlarımızı kasten yakmaya çalışan şüpheliler ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor.
Silahlı terör örgütlerinin faaliyetleri kapsamında devlet ormanlarını yakan kişi ise müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Çıkarılan yangınlarda ölüm ve yaralanmanın boyutu ne kadar yüksekse alınan ceza da ayrıca artabiliyor. Milli Parklar, muhafaza edilen ormanlar olarak ayrılmış bölgelerde çıkarılan yangınlarda ise verilen ceza iki kat artırılıyor.
AYDOS'U YAKANA 25 YIL VE MÜEBBET
19 Eylül 2019'da İstanbul Pendik
'teki Aydos Ormanı
'nda 4 bin 485 metrekarelik alanı küle döndüren yangını çıkartan terör örgütü PKK üyesi Yakup A. müebbet ve 25 yıl hapis aldı. Heybeliada
'daki 61 bin 805 metrekarelik ormanlık alanı kasten yakan Sedat Y. hakkında da 'kasten orman yakmak' suçundan 10 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla dava açıldı. Kahramanmaraş'ta 16.5 dekar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan Süleyman Y. ise 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira para cezasına çarptırıldı.