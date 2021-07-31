Orman yangınlarında terör şüphesi var mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

"1 YILA KADAR EVLER TESLİM EDİLECEK"

Evlerin yapımına 1 ay içinde başlanacağını belirten Başkan Erdoğan, hedefin 1 yıla kadar evlerin yapıp teslim edilmesi olduğunu söyledi. "Diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler Muğla'daki yangın alanlarında görev yapıyor. Ormanlarının yarısından fazlası yangına karşı hassas olan ülkemiz, bu amaçla 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personelle görev yapan bir orman teşkilatına sahiptir. Muğla'daki yangınlar için de ihtiyaç duyulan tüm araç gereç ve personel görevlendirilmiştir. Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden aldığımız destekle arttırdık. Başka Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna bunlarla birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. 458 helikopterimiz de noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla da etkin bir şekilde sahadayız" dedi.