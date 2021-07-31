Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yangının çıktığı alandan kaçıyordu... Pet şişe içinde tinerle kaçıyordu yakalandı
Giriş Tarihi: 31.7.2021 15:14

Son dakika: Yangının çıktığı alandan kaçıyordu... Pet şişe içinde tinerle kaçıyordu yakalandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son dakika: Yangının çıktığı alandan kaçıyordu... Pet şişe içinde tinerle kaçıyordu yakalandı

Son dakika: Bilecik’te çıkan ve zamanında müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangının şüphelesi yakalandı. Pet şişe içerisinde tinerle kaçtığı iddia edilen 43 yaşındaki Erkan A, adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Bilecik-Vezirhan D-100 karayolu üzerindeki Abdalderesi mevkiinde dün başlayan yangın korku dolu anlara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen söndürme ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan alevler, hemen yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

GÖRGÜ TANIKLARINA YAKALANDI

Yangının ilk çıktığı anlarda bölgede bulunan bazı görgü tanıkları, alevlerin ilk yükselmeye başladığı anlarda, araziden bir kişinin kaçtığını ihbar etti. Bunun üzerine Jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonucu Erkan A, isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erkan A'nın üzerinden pet şişe içerisinde yanıcı madde olan tiner çıktığı belirtildi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yangının çıktığı alandan kaçıyordu... Pet şişe içinde tinerle kaçıyordu yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA