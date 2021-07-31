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Giriş Tarihi: 31.7.2021 15:07

PKK/KCK üyesi Hatay’da yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
PKK/KCK üyesi Hatay’da yakalandı

Hatay’da PKK/KCK (PYD-YPG) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulanan yabancı uyruklu H.S. isimli şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan cezaevine teslim edildi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Terör Örgütlerinin faaliyetlerinin ve üyelerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışma neticesinde PKK/KCK (PYD-YPG) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu mevsimlik işçi H. S. isimli şüphelinin ilçe merkezinde bulunan bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese yapılan operasyonda yabancı uyruklu H.S. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan H.S. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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PKK/KCK üyesi Hatay’da yakalandı
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