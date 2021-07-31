PKK/KCK üyesi Hatay’da yakalandı

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Terör Örgütlerinin faaliyetlerinin ve üyelerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışma neticesinde PKK/KCK (PYD-YPG) Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu mevsimlik işçi H. S. isimli şüphelinin ilçe merkezinde bulunan bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese yapılan operasyonda yabancı uyruklu H.S. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan H.S. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Ceza infaz kurumuna teslim edildi.