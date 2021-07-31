Son dakika: Bakan Koca'dan Muğla'daki yangında yaralananlar ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlarda yaralananlar ile ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Koca, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular." dedi.

BAKAN KOCA YARALILARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Koca: Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu.