Son dakika! Başkan Erdoğan, afetzedelerin isteklerini dinledi: Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik

Manavgat Gençlik Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınlarından etkilenen tüm bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, devletin, vatandaşların beklentilerini gidermiş olduğunu ifade etti.